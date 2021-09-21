Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Turkovac'la ilgili yaptığı duyuruyu Twitter hesabından da paylaştı. Erdoğan, "Yerli aşımız Turkovac'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağız" dedi.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda "Sevinçlerimiz gibi hüzünlerimiz, acılarımız gibi başarılarımız, sorunlarımız gibi çözümlerimiz de ortaktır" diyerek Turkovac'ın duyurusunu yapmıştı.

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Twitter hesabından da paylaşım yapan Erdoğan, "Tüm ülkeler salgından kurtulmadan bir ülkenin tek başına güvenle hayatını sürdürmesi mümkün değildir. Kovid-19’un üstesinden ancak uluslararası iş birliği ve dayanışma ile gelebiliriz" ifadelerini kullandı.