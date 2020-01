Erdoğan: Yerel seçimlerde hedef, Yalova’yı gerçek sahiplerine emanet etmek

Enver Fatih TIKIR- Mehmet İNAN- Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yalova 6\'ncı İl Kongresi\'ne katılmak üzere geldiği Yalova\'da halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Önümüzde 14 ay kaldı. 14 ay sonra yerel seçimler var. Şu yerel seçimlerde hedef nedir? Önce Yalova’yı gerçek sahiplerine emanet etmek. Böyle asırlık ağaçları kesenlerle, asırlık ağaçları idam edenlerle bir yere gidilmez. Bunlarda çevrecilik yok. Yeşile saygı yok. Onun için de gereken dersi inşallah 2019 martında vermek için hazır mıyız?\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yalova İl Kongresi için geldiği Yalova\'da, kongre salonuna girmeden önce, salon dışında toplanan kalabalığa hitap etti. Erdoğan, \"Bugün bildiğiniz gibi, Yalova İl Teşkilatımızın 6\'ncı Olağan Kongresi’ni icra ediyoruz ve bugüne kadar hizmet veren tüm kardeşlerime şükranlarımı ifade ediyorum. Görevi devralacak kardeşlerime de şimdiden başarılar diliyorum. Değerli kardeşlerim, malum yola çıkarken bir şey söylemiştik, neydi o? \'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece.\' İnşallah gideceğiz gündüz gece. Hiç endişeniz olmasın ve bize Allah’ın izniyle hizmet yarışında engel olmak isteyenler netice alamadılar ve biz sizlerle beraber bu vatana hizmet yolunda, millete hizmet yolunda sizlerle beraber yürüdük ve ülkemizi hamdolsun bugünlere getirdik. Bakın uzakları yakın ettik. Öyle mi ? Düşünün şöyle; 20 yıl, 30 yıl öncesini. Buradan arabalar kuyruk olacak, saatlerce o kuyruklarda bekleyeceksin, ondan sonra denizden karşıya geçeceksin. Şimdi artık böyle bir şey kaldı mı? Ve olmaz diyorlardı, oldu mu? Osmangazi Köprüsü ile işin bir tarafı bu tarafta, diğer ayağı karşı tarafta. Bak nerelerden nelere geldik. Hamdolsun, İstanbul’dan arabana bin 1.5 saatte Bursa\" dedi.

\'KALPLER MÜHÜRLÜ\'

Hizmetleri görmeyenlere kulak asmadıklarını belirten Erdoğan şöyle devam etti:

\"Biz onlara kulak asmadık. Onların gözü var görmüyorlar, koskoca Osmangazi Köprüsü’nü görmüyorsun da neyi görüyorsun ? Ama gözü var görmez, kulağı var duymaz, dili var hakkı söylemez, niye ? Kalpler mühürlü. Şimdi biz zaten bu yola kalpleri mühürlü olanlarla yürümedik evelallah biz bu yıla çıkarken, kalpleri mühürsüz ve Hakka teslim olup halk ile beraber olanlarla yürüdük. Bizler sizi Allah için seviyoruz ve 4 temel taş üzerinde. Ne dedik? Türkiye’yi yükselteceğiz. Neydi bunlar? Eğitimdi, sağlıktı, adaletti ,emniyetti. Ulaşım bunun üzerine ilave oldu, enerji bunun üzerine ilave oldu, turizm ha keza. Hepsi aldı başını gidiyor, daha iyi günler var önümüzde. Bakınız şu anda 110 üniversitesi olan bir Türkiye var. Biz göreve geldiğimizde 74 tane vardı ve 270 bin derslik yaptık bu dönemde. Yavrularımız 70-80 kişilik dersliklerde okumasın, 30 kişilik ve daha aşağı dersliklerde okusun. Kavuştuk mu, kavuştuk. Şimdi bütün hesabımız hamdolsun, öğretmen sayılarımızı daha da artırarark, sınıflarda öğretmen açığı inşallah olmasın. İnşallah onlar da olacak ve bakın sürekli her yıl aldığımız öğretmenlere baktığımızda geçmişte mukayese edilmeyecek derecede bir artış var.\"

\"RABİA\'YI UNUTMAYACAĞIZ\"

Bütün bu adımları atarken hala yalan yanlış her şeyi söyleyenler olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

\"Ama bizim şu anda bir şeye ihtiyacımız var. Nedir o? Biz şu el rabiayı unutmayacağız. Bu çok önemli. Rabia’da ne var ? Birincisi tek millet. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla, Arnavutuyla tek millet. 80 millyon. İkincisi tek bayrak. Bayrağımızın dışında bir bayrak tanımadık tanımıyoruz. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Üçüncüsü tek vatan. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Sevgili kardeşlerim eğer bir toprak uğrunda ölen yoksa vatan olamaz, ama bu topraklar uğrunda ölenler olduğu için biz 780 bin kilometrekareyi vatan yaptık. Bazı soysuzlar, alçaklar çıkmış, parsellemek istiyorlar. Ne oldu? Bak öyle oldu ki bir hafta içinde yüzlerce terörist öldürüldü. Bu ülkeyi bölmek isteyenleri askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız onları o açtıkları çukurlara gömdüler. Zira bu milletin huzurunu kaçırmayacaklar ve işte artık ibre artık onların aleyhine döndü. Şimdi onlar kaçıyor biz kovalıyoruz; kaçacaklar, kovalamaya devam edeceğiz. Çünkü bu milletin huzuruna kimse müdahale edemez. Dördüncüsü tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden başka devletimiz yoktur.\"

\"PENSİLVANYA\'DA NE İŞİN VAR ?\"

FETÖ/PDY\'ye değinen Erdoğan, hiç kimsenin kalkıp da \'Paralel devletmiş\', \'Şu devletmiş\', \'Bu devletmiş\' dememesi gerektiğini anlatırken şöyle konuştu:

\"O zaman neredesin yahu? Pensilvanya’da ne işin var? Yoksa orada mı sana yer açtılar, orada bir 400 dönüm yer tahsis ettiler? Şimdi orada ve utanmadan sıkılmadan oradan hala talimatlar yağdırıyor. Ben şimdi sesleniyorum. Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet olan bu yapı ve bu yapı içerisinde yer alan vatandaşlarıma kardeşlerime sesleniyorum. Hala bu yoldan dönmeyecek misiniz? Bak şunu açık söylüyorum, acırsanız acınakacak hale gelirsiniz. Şu anda içeride binlerce kişi var. Kusura bakmasınlar bazıları önümüzü kesiyorlar haksızlık oldu, şu oldu, bu oldu, o da olmuş. Olabilir, ama biz üzerine gidiyoruz. Varsa haksızlık zaten yargı tahliye ediyor. Biz eğer bu alçakların, kahpelerin 15 Temmuz gecesi üzerine üzerine gitmeseydik bu kardeşiniz şu an huzurunuzda olmayacaktı. Ama onlar birşeyi bilmiyorlardı, Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Biz rabbimizin rahmetinden ümidimizi kesmedik, üzerine üzerine gittik. 16 saatte ne oldu? İbre tersine döndü.\"

14 AY SONRA SEÇİM VAR

Mart 2019\'da yerel seçimler olduğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle bitirdi;

\"14 ay kaldı. Kardeşlerim 14 ay kaldı, 14 ay sonra yerel seçimler var. Şu yerel seçimlerde hedef nedir? Önce Yalova’yı gerçek sahiplerine emanet etmek. Böyle asırlık ağaçları kesenlerle, asırlık ağaçları idam edenlerle bir yere gidilmez. Bunlarda çevrecilik diye bir şey yok. Yeşile saygı diye bir şeyi yok, onun için de gereken dersi inşallah 2019 Martı’nda vermek için hazır mıyız? Ama ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Bütün yapılanları anlatacağız. İçeride konuşacağız, bilmeyenler var. 3-3.5 milyon genç bu seçimde oy kullanacak, bunların birçoğu 16-18 yıl önce bu ülkede durum neydi şimdi ne oldu bilmiyor, onlara bunu anlatacağız. Ve çalışmalarımızı yoğun şekilde sürüdüreceğiz ve inşallah inanıyorum ki önce Mart 2019’da ardından Kasım 2019’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerini de hep beraber omuz omuza evelallah kazanacağız. Son olarak şunu söylüyorum; Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.\"

