-ERDOĞAN YENİLENEN PERA PALACE OTELİ'Nİ AÇTI İSTANBUL (A.A) - 26.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Pera Palace Oteli'nin açılışını yaptı. Erdoğan, otelin giriş kapısının önünde açılış kurdelesini keserken yaptığı konuşmada otelin ilk restorasyonunun İhsan Kalkavan ve ailesi tarafından yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Pera, tarihte birçok önemli buluşmalara ev sahipliği yaptı. Özellikle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in İstanbul'a gelişlerinde çalışmalarını yaptığı ve burada dersini çalıştıktan sonra istikametini belirlediği yer diyebileceğimiz bir otel ve birçok devlet büyüklerinin İstanbul'a geldiğinde ağırlanarak tatlı anılarla döndüğü bir mekan. Tüm bunların yanında ilklerin olduğu bir otel. İlk asansör bu otelde. Pera'nın ilkleri önemli. Bu ilk restorasyonda Pera'nın İstanbul'a kazandırılmasına vesile oldukları için Kalkavan ailesini kutluyorum. Turizm ve kültür dünyasına hayırlı olsun.'' Konuşmasının ardından Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve işadamı İhsan Kalkavan, oğlu Yavuz ve kardeşi Şadan Kalkavan ile birlikte kurdeleyi keserek otelin açılışını gerçekleştirdi. Başbakan Erdoğan, daha sonra oteli gezerek yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, Atatürk'ün sağlığında kaldığı ve ''Atatürk Müze Odası'' olarak düzenlenen 101 numaralı odayı da dolaşarak Atatürk'e ait özel eşyayı inceledi. Burada görevliler, Atatürk'ün giydiği takım elbiseyi göstererek ''Hep belirli markaları kullandığını'' belirttiler. Görevliler, takım elbisenin etiketine de bakarak markasının ''Ferre'' olduğunu söylediler.