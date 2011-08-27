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Politika

Erdoğan Yenikapı Mevlevihanesi'nde İSTANBUL (A.A)

27 Ağustos 2011 02:33

-Erdoğan Yenikapı Mevlevihanesi'nde İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla Yenikapı Mevlevihanesi'nde düzenlenen programa katıldı. Başbakan Erdoğan, akşam saatlerinde Haliç Kongre Merkezi'nden Yenikapı Mevlevihanesi'ne geçti. Erdoğan, burada eşi Emine Erdoğan ve ailesinin yanı sıra Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu ve eşi Gülser Babuşçu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve eşi Özleyiş Topbaş'ın da aralarında bulunduğu protokolle iftar yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer konuklar, daha sonra Kadir Gecesi münasebetiyle düzenlenen programa katıldı.

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