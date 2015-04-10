Erdoğan, 'Yeni Türkiye Marşı'yla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı'ndaki Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi'nin açılışında 'Yeni Türkiye' marşıyla karşılandı. Güfte ve bestesi Hasan Celal Güzel'e ait "Yeni Türkiye" marşı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından seslendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada marşın sözlerine atıfta bulunarak, “Yeni Türkiye mücadelesi aynı zamanda bizim 'kızıl elmamız.' İnşallah bu yolda Rabbim ömür verdiği sürece kararlılıkla yürüyeceğiz” dedi.
'Başkanlık' vurgulu 'Yeni Türkiye Marşı'
'Yeni Türkiye Marşı'nın sözleri şöyle:
"İki bin yirmi üç, yüz yaşındayız
Hedefimiz yine büyük Türkiye
Küresel güç olma yarışındayız
Kızıl elmamızdır yeni Türkiye
Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan
Gücümüz daima Allah'tan alan
İkibin yetmiş bir, bin yaşındayız
Süper güç olmanın uğraşındayız
Yurtta sulh cihanda sulhu sağlarız
Kızıl elmamızdır Yeni Türkiye
Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan
Gücünü daima milletten alan
Atilla, Oğuzhan, Gazi Alparslan
Osman Gazi, Fatih, Yavuz, Süleyman
Bir de cennetmekan Abdülhamid Han
Gazi Atatürk'tür devleti kuran
Milletin adamı Tayyip Erdoğan
Gücünü daima halkından alan
Bu yüzyıl Türklerin asrı olacak
Allah'ın adını biz yayacağız
Peygamber yolundan hiç ayrılmadan
Yeni Türkiye'yi biz kuracağız
Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan
Gücünü daima milletten alan
Demokrasi kuran şehit Menderes
Çağ atlattı bize Turgut Özalım
Altın silsilenin son halkasıdır
Türk milleti sana bağlı Erdoğan
Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
Gücünü daima yarinden alan
Tek millet, tek bayrak, tek vatan bizim
Tek devlet Türkiye milletimizin
Kardeşlik, hürriyet, eşitlik için
Hedefimiz yeni büyük Türkiye
Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
Gücünü daima Allah'tan alan."