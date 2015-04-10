Erdoğan, 'Yeni Türkiye Marşı'yla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı'ndaki Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi'nin açılışında 'Yeni Türkiye' marşıyla karşılandı. Güfte ve bestesi Hasan Celal Güzel'e ait "Yeni Türkiye" marşı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından seslendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada marşın sözlerine atıfta bulunarak, “Yeni Türkiye mücadelesi aynı zamanda bizim 'kızıl elmamız.' İnşallah bu yolda Rabbim ömür verdiği sürece kararlılıkla yürüyeceğiz” dedi.

'Başkanlık' vurgulu 'Yeni Türkiye Marşı'

'Yeni Türkiye Marşı'nın sözleri şöyle:



"İki bin yirmi üç, yüz yaşındayız

Hedefimiz yine büyük Türkiye

Küresel güç olma yarışındayız

Kızıl elmamızdır yeni Türkiye

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan

Gücümüz daima Allah'tan alan

İkibin yetmiş bir, bin yaşındayız

Süper güç olmanın uğraşındayız

Yurtta sulh cihanda sulhu sağlarız

Kızıl elmamızdır Yeni Türkiye

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan

Gücünü daima milletten alan

Atilla, Oğuzhan, Gazi Alparslan

Osman Gazi, Fatih, Yavuz, Süleyman

Bir de cennetmekan Abdülhamid Han

Gazi Atatürk'tür devleti kuran

Milletin adamı Tayyip Erdoğan

Gücünü daima halkından alan

Bu yüzyıl Türklerin asrı olacak

Allah'ın adını biz yayacağız

Peygamber yolundan hiç ayrılmadan

Yeni Türkiye'yi biz kuracağız

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan

Gücünü daima milletten alan

Demokrasi kuran şehit Menderes

Çağ atlattı bize Turgut Özalım

Altın silsilenin son halkasıdır

Türk milleti sana bağlı Erdoğan

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan

Gücünü daima yarinden alan

Tek millet, tek bayrak, tek vatan bizim

Tek devlet Türkiye milletimizin

Kardeşlik, hürriyet, eşitlik için

Hedefimiz yeni büyük Türkiye

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan

Gücünü daima Allah'tan alan."