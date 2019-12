Erdoğan: Yeni komplolar üretme peşindeler

T24- Başbakan Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında CHP Genel Başkanı ve yönetimini yeni komplolar hazırlamakla suçladı. Erdoğan, CHP yönetimini eleştirirken, "Eski genel başkan bir kaset komplosuyla gitti. Bunu yeterli görmemiş olacaklar ki yeni komplolar üretmek için görüşmeler yapıyorlar" dedi. CHP yönetiminin gazeteci kimliği olan bazı isimleri komplolarda kullandığını ileri süren Erdoğan, "Sonra da basın özgürlüğü diyorlar" diye konuştu. Erdoğan Libya'daki son gelişmeler üzerine oluşturulan müdahale söylemlerine değinirken de "Libya'nın kendi sorununu kendisinin çözmesini istiyoruz" diye konuştu.





Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:









"İnanıyorum ki çok kısa bir süre içerisinde bu işin failleri ortaya çıkacaktır. İbrahim Tatlıses'e Allah'tan acil şifalar diliyorum.

"Dün Van'da meydana gelen depremden dolayı tüm Vanlı kardeşlerime de geçmiş olsun temennisinde bulunuyorum.

"Vatan toprağının her noktasında fedakarca hizmet veren tüm sağlık personelimize milletçe bir kez daha şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Elbette her meslek önemlidir. Ancak öğretmenlerimiz ve sağlık personelimiz son derece hayati meslekleri icra ediyorlar. Yola çıkarken eğitim, sağlık, emniyet ve adalet noktasında, cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerini milletimizle buluşturmanın çabası içinde olduk. Hastaneye sağlam gidenin hasta olarak çıktığı bir dönemden 74 milyon vatandaşımızın güvenilir hizmet aldığı bir sağlık sistemine ulaştık. AK Parti'den önce sağlık hizmetleri memnuniyet oranı %39 seviyesindeydi. Şu anda %73 oranında. % 100'lere ulaştırmak ve sğalık çalışanlarımızın haklarını daha iyi şartlarda teslim etmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hepsinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum.

"Haftaiçinde Japonya 8.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Ciddi manada can ve mal kaybı var. Tablo net değil ancak görünen o ki Japonya 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük acıyı yaşıyor. Deprem acısını bilen bir millet olarak bu hüzünlerini paylaşıyor, geçmiş olsun ve başsağlığı mesajlarını iletiyoruz. Öncü bir Kızılay ekibi şuan Japonya'da. 17 Ağustos depreminde bizi yalnız bırakmayan Japonya'ya biz de yardım elimizi uzatıyoruz.

"Geride bıraktığımız hafta açılışlar ve uluslararası temaslarla yoğun geçti. Hatay'a kazandırdığımız havaalanı terminal binası başta olmak üzere 72 farklı eser ve hizmeti Hataylı kardeşlerimizin hizmetine sunduk. İskenderun'da Türk ve Rus rotaklığı olarak 2 milyar doalrlık bir yatırımla kurulan demir çelik tesislerinin açılışını yaptık.

"Grup toplantımızın hemen ardından geniş bir heyetle 2. Üst Düzey İşbirliği Toplantısını gerçekleştirmek üzere Rusya Federasyonu'na hareket ediyoruz. Moskova'da, şahsıma verilen fahri doktora ünvanını da alacağım.

"İstiklal Marşı'nın kabulunun 90. yıldönümünde merhum Mehmet akif'i ve marşı kabul eden meclis üyelerini rahmetle anıyoruz. Hükümetimiz tarafından 2011 yılı, ölümünün 75. yılı olduğu için, Mehmet Akif yılı olarak kabul edildi. Bu çerçevede 12 Mart'ta Ankara'da iki önemli eserin açılışı yapıldı. Mehmet Akif Müze Kütüphanesi'ni ve İstiklal Marşı Anıtı açıldı. Akif'i kuru kuru anmayacak, onun ruh dünyasını gelecek nesillere aktarmak için de samimi çaba içerisinde olacağız.



"İstiklal Marşı ev ödevi sınırında kalmamalıdır, 10 kıtayı ezberlemekten ileri gitmelidir, açılışlarda, törenlerde okunan, manası ıskalanan bir marş olmamalıdır. Bizim tarihimiz olduğu kadar geleceğimizdir. Akif'in marşı hangi şartlar altında ve hangi hissiyatla yazdığını her an hatırda tutmak zorundayız. Akif, bir cihan devletinin yıkılışını görmüş bir mütefekkirdir. Ama ânı değil, geleceği şiirleştirmiştir. Üstat Necip Fazıl'ın dediği gibi, 'Akif, mürekkep yerine, adeta damarlarından kalemine kan çekerek, gönül diliyle şiirlerini yazdı.' Akif çöküşü gördüğü kadar, kuruluşu da gördü. Hatta Türkiye cumhuriyeti'nin kuruluşunda bizzat yer aldı, yoğun emek sarf etti. Bir milletin kazmasıyla, küreğiyle istiklal ve hürriyet için seferber olmasında Akif'in gerçekten büyük gayretleri oldu. Alçakgönüllüydü, 'ben para karşılığı şiir yazmam' demişti. Ödül kaldırıldıktan sonra bu marşı milletine hediye etti. Sonrasında kendisine sunulan hiçbir hediyeyi kabul etmedi.

"İstiklal Marşı'nın sahibi, çayına bir avuç şeker bulamayan bir şairdir. 'Onu ben bile yazamam, İstiklal Marşı benim değil, milletindir' diyordu. Ne acıdır ki, öldüğünde kimsesiz bir garip gibi defnedildi. Tabutu yerleştirildiğinde, etrafta sadece birkaç kişi vardı. İstanbul Üniversitesi'nden bir öğrencinin tabutun üzerindeki küçük notu görmesiyle acı haber yayıldı.

"Bu hafta Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünü milletçe idrak edeceğiz. 18 Mart cuma günü Çanakkale'de olacağız. Şehitlerimize milletçe şükran duygularımızı ifade edeceğiz. Çanakkale'nin eşsiz komutanı Gazi Mustafa Kemal'i de rahmetle anıyorum.

"Biz Kerbela'nın acısını tam 1372 yıldır içimizde taşıyoruz. Ne zaman kardeşin kardeşin vurduğunu duysak aynı acıyı yaşıyoruz. Biz yeni Kerbelalar yaşamak, kardeşlerimizin katledildiğine dair haberler almak istemiyoruz. Biz kardeşlerin biririyle çatışmasını, kutuplaşmasını artık gururumuza yediremiyoruz. Libya'da kopan her can, bizim canımızdan kopuyor. Bunların hesabı da verilemez. Bingazi'de, Trablus'ta, Zaviye'de, Libya'nın her zerresinde yaşanan acıyı biz yüreklerde hissediyoruz.







'Biz petrol kuyularından yana değiliz'







"Bizim tarafımız bellidir, nettir: Biz petrol kuyularından yana değiliz. Halktan, milletten, demokrasiden, barıştan, kardeşlikten yanayız. Biz kardeşler arasındaki vuruşmada hiçbir zaman silah tüccarlarının arasında yer almadık. Utanmadan, sıkılmadan ülkemizle alakalı bu tür haberler uyduranlara Libya halkının asla kulak asmaması gerekiyor.





"YSK'nın belirlediği takvim çerçevesinde bizim de takvimimiz işliyor. Aday adaylığı pazartesi itibariyle sona erdi. 5599 aday adayı AK Parti listesinden milletvekili seçilmek için başvurdu. Bilimsel yöntemleri kullanarak, şehirlemizin beklentilerini en üst seviyede gözeterek aday listemizi belirleyeceğiz. Biz bir aileyiz. Çıkar birliği yapanların partisi değiliz. Seçilemeyen arkadaşlarımızın küsmeden, gönül koymadan yola devam etmelerini rica ediyorum. Tüm teşkilatımızın araziye inmelerini, her mahalleye, köye, sokağa ulaşmalarını istiyorum. Koltuğa, makama, rütbeye değil, hizmete talib olduğumuzu göstermek zorundayız. Nezaketle, hoşgörüyle gönüller kazanarak yolumuzda ilerleyeceğiz.





'Popülist vaatleri eleştirme gereği bile duymuyorum'





"Muhalefetin halini görüyorsunuz. yapmaya değil, 8 yılda yptıklarımızı bozmaya talip olduklarını ortaya koyuyorlar. ANamuhalefet partisi genel başkanı, freni boşalmış kamyon gibi olmayacak vaatler dağıtmaya, ihtiyaç halindeki vatandaşlarımızı istismar etmeye başlamış durumda. Ben bu popülist vaatleri eleştirme gereği bile duymuyorum. Gündemi değiştirmek içina slı astarı olmayan, hesabı kitabı ortaya konmamış, Türkiye'nin gerçekelrini dikkate almayan bu boş vaatler, milletimiziden gereken cevabı alacaktır. SSK'da genel müdürlük yaptın, 8 yıl, senden önceki genel müdür olumlu bir neticeyle sana devretti, ama senin dmneminde SSK zarar etti. Bu kurumu yönetemeyen, batıran sen, şimdi aklktık aile sigortası diyorsun. Bunun da hesbaı kitabı yok. Çünkü hesap baştan yanlış . Ya siz ailenin sigortasını attrıdınızi aile kurumunu kirlettiniz. Şimdi çıkıp hangi yüzle aile sigortası diyorsunuz. Önce kendi partinize ödettiklerinizin hesabını verin.

"Askerlik diyorlar, 6 aya indireceğiz diyor hemen. Biz devlet yönetiyoruz! Çok daha da ileri gitti. Dedi ki 'askerliği yaz tatiline alacağız.' Eğer tadında bir askerlk yapılacaksa yaz tatilinde yapılacak. Yoksa askerlik yapmadı mı diye endişe etmeye başladım.





Yeni komplolar peşindeler





Eski genel baişkan bir kaset komplosuyla gitti, bu yetmez gibi yeni kaset komplolarının peşindeler.



"Bir gazeteci, bizzat kendileri gazeteci kimliği altında bir takım şahsları komplololarında kullanıyor, buun arkasından da çıkıp türkiye'de basın özgürlüğü yok deniliyor. Şuanda o kampanya yine CHP'nin gayretleriyle uluslararası boyut kazanıyor. Avrua'da Türk kökenli milletvekillerine sesleniyorum. Dikkat edin yanlış oynuyorusnuz. Oynadığınız oyunun içinde ezilir gidersiniz. Gelen haberler zannedilen haberler değil. Ya terör örgütleriyle, ya seks kasetleriyle ilişkileri var, görüyorsunuz. Uluslararası kampanya, çok acıdır, ulusal bir kampanya tarafından da destekleniyor. Yurtdışında Türkiye imajının zedelenmesinden rant sağlama yoluna gidiyorlar. bu arkasına sığındıkları batı veya diğer ülkelerdeki medyalardan çok daha fazlası Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Türkiye bu denli özgürdür. Yazarken de sınırsız yazıyorlar. Hakaret, eleştiri, tüm bunların boyutu ortada. Rahatlıkla yapılıyor. Basın özgürlüğünün olmadığı yerde demokrasinin olmadığına inanan bir partiyiz.

"AK Parti'yle ilgili olumlu tavır takınan gazete varsa, hemen onlara yandaş medya dediler. Candaş medyayı ise hiç görmediler. ama onları da biz biliyoruz. Biz onlara rağmen geldik. Çünkü biz milletin rotasında hareket ettik.