Erdoğan, yeni kararları duyurdu: 65 yaş üstü her gün belirli saatte dışarı çıkabilecek, düğün salonları ve sinemalar açılacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası normalleşme süreci devam ederken, alınan alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söylerken, 18 yaş altı ile ilgili kısıtlamanın ise ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldığını açıkladı.

3 saat süren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, 1 Haziran'da faaliyete geçen lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saatinin 22.00'den 24.00'e uzatıldığını belirtti.

Alınan yeni kararlar şöyle:

1- Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı.

2- Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.

3- 65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü saat 10:00 ila 20:00 arasında dışarı çıkabilecek.

4- Nikah salonları 15 Haziran’dan, düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.

5- 18 yaş altıyla ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla kaldırıldı.

6- Milli parklar ve doğal parklar 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacak.