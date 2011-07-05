Erdoğan, yeni kabineyi bugün Gül'e sunacak!

T24

Başbakan Erdoğan, seçimlerden 4 gün yeni bakanlar kurulu yapısını açıklamıştı. Buna göre, 27 olan sayı 25’e düşürülmüş; 8 devlet bakanlığı kaldırılarak 6 yeni bakanlık kurulmuştu. Ayrıca, her bakan ile müsteşar arasına özel sektörden de gelebilecek bakan yardımcıları atanmasına karar verilmişti.Öte yandan, bakanlık sayısı bir artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kanun hükmünde kararnameye göre, Çevre ve Orman Bakanlığı yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı kuruldu.