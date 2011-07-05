T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan, yeni kabineyi bugün Gül'e sunacak!

Başbakan Erdoğan yeni kabinesini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunacak.

05 Temmuz 2011 03:00

T24 - Türkiye'nin yemin krizine kilitlendiği bir ortamda, yüzde 50 oyla iktidarını sürdüren AKP'nin kuracağı hükümette görev yapacak bakanlar belli olacak. Gül, Erdoğan'ı bugün saat 12.00 kabul edecek.  Başbakan Erdoğan'ın görüşmeden bir saat sonra yeni kabineyi açıklayacağı öğrenildi.

Başbakan Erdoğan, seçimlerden 4 gün yeni bakanlar kurulu yapısını açıklamıştı. Buna göre, 27 olan sayı 25’e düşürülmüş; 8 devlet bakanlığı kaldırılarak 6 yeni bakanlık kurulmuştu. Ayrıca, her bakan ile müsteşar arasına özel sektörden de gelebilecek bakan yardımcıları atanmasına karar verilmişti. 
 



Öte yandan, bakanlık sayısı bir artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kanun hükmünde kararnameye göre, Çevre ve Orman Bakanlığı yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı kuruldu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24