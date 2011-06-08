-ERDOĞAN YENİ KABİNE YAPISINI AÇIKLADI ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Yeni Bakanlar Kurulu Başbakan dahil 25 üyeden oluşuyor. Yeni yapıda, 4 adet başbakan yardımcılığı ve 20 adet de icracı bakanlık bulunuyor'' dedi. Erdoğan, bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına ilişkin, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yeni Bakanlar Kurulu'nun Başbakan dahil 25 üyeden oluştuğunu, yeni yapıda, 4 adet başbakan yardımcılığı ve 20 adet de icracı bakanlık bulunduğunu söyleyen Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı olmak üzere 6 yeni bakanlık kurulacağını bildirdi. Erdoğan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kurulacağını, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın birleştirilerek Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı oluşturulacağını kaydetti. Başbakan Erdoğan, ''Artık Bakan yardımcılığı görevi ihdas edilecek. Yani her bakan ile Müsteşar arasında bir bakan yardımcılığı ihdas edilecek. İcracı bakanların her birine, birer bakan yardımcısı atanacak. Yani 20 tane. Milletvekilleri dışından, atama yoluyla görevlendirilecek. Bu yardımcılar, hükümetle gelecek ve hükümetle gidecek. Bakan yardımcıları, işlerinin uzmanı, sektörü bilen, bakanlık faaliyetlerinin daha verimli ve süratli yürütülmesini sağlayacak kişilerden seçilecek. Özel sektörden de bu makama atama yapılabilecek'' dedi.