ERDOĞAN YENİ HAVALİMANININ ADINI AÇIKLADI (2)

Haber: Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni havalimanının adınının \"İstanbul Havalimanı\" olduğunu açıkladı.

Erdoğan,\"Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser işte bunun için adını İstanbul verdik\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İstanbul bizim sadece en büyük şehrimiz değil, aynı zamanda ülkemizin en değerli markasıdır\" diye konuştu.

ATATÜRK HAVALİMANI

Erdoğan Atatürk Havalimanı ile ilgili olarak da \"Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak. Gerek havacılık fuarları gerekse başka birtakım faaliyetler için Atatürk Havalimanı aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecektir.\" dedi.

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-Erdoğan\'ın açıklaması

