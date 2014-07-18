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Politika

Erdoğan: Yeni bir Haçlı ittifakıyla karşı karşıyayız

Başbakan Erdoğan, Bursa'da yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'yi günlerdir bombaladığını ve dünyanın bu olay karşısında sessiz kaldığını söyledi

18 Temmuz 2014 21:33

Başbakan ve cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında Bursa'da yaptığı mitingde, İsrail'in saldırıları karşısında İslam aleminin sessiz kaldığını ve Türkiye'nin de sessiz kalmasını istediklerini söyledi.

Başbakan Erdoğan'ın Bursa mitinginde yaptığı konuşmadan satır başları şöyle: "Terör devleti İsrail günlerdir Gazze'yi bombalıyordu, şimdi kara harekatına başladı. 2 binden fazla masum yaralandı, İsrail okulları, hastaneleri, camileri, acımasızca insafsızca vurmaya devam ediyor. Bu insanlık dışı saldırı devam ederken, dünya susuyor, İslam ülkeleri susuyor. Bizim de Filistin için Gazze için sesimizi yükseltiyor olmamızdan birileri rahatsız oluyor. İstiyorlar ki, biz de sesimizi çıkartmayalım ama biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz.

Herkes susar, biz susmayız, dünyada bazı liderler, garip açıklamalar yapıyorlar. Bakıyorsunuz biri çıkıp diyor ki, 'İsrail savunma hakkını kullanıyor', bir başkası çıkıyor aynı şeyi söylüyor. İsrail savunma hakkını savunuyor? Nasıl bir savunma hakkı ki bu İsrail'den ölmüyor, ölenler sadece Filistinli. Yeni bir haçlı ittifakıyla karşı karşıyayız."

 

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