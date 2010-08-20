-ERDOĞAN: YENİ BİR ÇARPITMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ KAHRAMANMARAŞ (A.A)- 20.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''son günlerde yeni bir çarpıtmayla karşı karşıyayız. Yine MHP'den geliyor. Terör örgütünün, eylemlerini geçici olarak durdurduğunu açıklaması hükümetimizle ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Açık söylüyorum, bu alçakça bir iftiradır. Referandum sürecini etkilemeye yönelik uydurulmuş bir yalandır'' dedi. Erdoğan, ''AK Parti hükümetinin herhangi bir terör örgütüyle masaya oturması, pazarlık yapması söz konusu değildir'' diye konuştu. Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş'ta Müftülük Meydanı'nda düzenlenen mitinginde bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada MHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Başbakan Erdoğan, epey bir zamandır MHP yöneticilerini ortalıklarda görmediğini söyledi. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Son günlerde baktım TBMM'de basın toplantıları yapıyorlar, basın açıklamaları yapıyorlar. Meclis'in çalışmalarını engellediler, yavaşlattılar. Meclis'in gece yarılarına kadar çalışmalarından rahatsız oldular. Şimdi Meclis tatil, bunlar Meclis'ten çıkmıyorlar. Postacıya izin vermişler, mektup dağıttığı mahalleye gezmeye gitmiş. Orada da diyorlar ki 'AK Parti şununla işbirliği yaptı, bununla işbirliği yaptı. Devlet şununla uzlaştı, bununla uzlaştı'. Böyle yalan olur mu yahu? Son günlerde yeni bir çarpıtmayla karşı karşıyayız. Yine MHP'den geliyor. Terör örgütünün, eylemlerini geçici olarak durdurduğunu açıklaması hükümetimizle ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Açık söylüyorum, bu alçakça bir iftiradır. Referandum sürecini etkilemeye yönelik uydurulmuş bir yalandır. AK Parti hükümetinin herhangi bir terör örgütüyle masaya oturması, pazarlık yapması söz konusu değildir. Bundan sonra da olmayacaktır. Terör örgütü elebaşılarının beyanlarını hakikat kabul etmek ne kadar vahimse böyle bir milli bir meseleyi kampanya malzemesi haline getirip istismar etmek de o kadar vahimdir.'' AK Parti olarak dün gereken açıklamaları yaptıklarını ve bu iddiaları yalanladıklarını hatırlatan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Nitekim dün gerçekleşen MGK toplantısından sonra da terörle mücadelemizin etkin ve tavizsiz bir şekilde süreceği bir kez daha açıklandı. Ben herkesi sorumlu davranmaya, böyle ciddi meseleler üzerinden siyasi polemikler üretmemeye çağırıyorum. Ne yazık ki Türkiye'de muhalefet hiçbir zaman terörle mücadelede bizimle beraber olmadı. Tam aksine şehitlerimiz geldiği zaman onların üzerinden prim yapmaya, rant elde etmeye çalıştılar. Bizdeki muhalefet böyle bir muhalefet. Onun için minareyi çalan kılıfını da hazırlıyor. Hem suçlular, hem güçlü görünmeye çalışıyorlar.''