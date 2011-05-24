-ERDOĞAN: ''YENİ BAŞKAN BDP'LİLERE KONUŞTU'' ŞIRNAK (A.A)- 24.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, '' CHP Genel Başkanı'nın sonunda Van'da, Hakkari'de miting yapması elbette sevindiricidir. Ama dikkat edin Hakkari'de 147-150 tane oy alan CHP, son yaptığı mitingde BDP'lilere Yeni Başkan hitap etti. Orada olan CHP'li değil ha, BDP'li ha'' dedi. Partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından yeni bir süreç başlattıklarını söyledi. ''Biz, inkar politikalarına, ret politikalarına, asimilasyona kesinkes son verdik'' diyen Başbakan Erdoğan, AK Parti'nin milletin kurduğu bir parti olduğunu vurguladı. Milletten aldıkları güç, irade ve yetkiyle, Türkiye'de demokrasiyi daha ileri standartlara ulaştırmanın mücadelesini verdiklerini belirten Erdoğan, milletten aldıkları hayır dualarıyla, yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan çetelerle mücadele ettiklerini dile getirdi. Geçtiğimiz haftalarda, ortada komplo ve tezgah olduğunu, çirkin bir senaryonun uygulanmak istendiğini söylediğini hatırlatan Başbakan Erdoğan, birbiriyle uç gibi, birbirinin hasmı gibi görünen taraflar arasında irtibat olduğunu ifade ettiğini söyledi. Çetelerle terör örgütünün aynı hizaya geçtiğini ve muhalefet partilerini de yedeklerine alarak AK Parti'ye karşı açık bir saldırı başlattıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: ''İşte söylediklerim tek tek çıkıyor... Önce, dikkat ederseniz bir kaset numarası çevirdiler. Ben bunlara girecek değilim. Bunlar benim işim değil. Bunlar CHP'nin, MHP'nin kendi iç sorunlarıdır. Kendi sorunlarını kendileri çözsün. Eğer temizlenmek istiyorlarsa kendi problemlerini kendileri çözsün. Yeni bir adım... Silivri ile Kandil arasındaki irtibat, şu anda CHP-BDP muhabbetiyle artık tescillenmiş durumda. Senaryo tıkır tıkır işliyor, tezgah tıkır tıkır işliyor. Türkiye'nin demokrasi mücadelesi karşısında, bir kez daha çetelere can suyu verilmek isteniyor. Biz, CHP'nin de MHP'nin de Sivas'ın ötesine geçmesini, buralara gelmesini, vatandaşla kucaklaşmasını her zaman istedik ve onları her zaman teşvik ettik. CHP Genel Başkanı'nın sonunda Van'da, Hakkari'de miting yapması elbette sevindiricidir. Ama dikkat edin Hakkari'de 147-150 tane oy alan CHP, son yaptığı mitingde BDP'lilere Yeni Başkan hitap etti. Orada olan CHP'li değil ha, BDP'li. Bütün hareketleriyle ortada zaten. Yani milleti nasıl aldatırız, çarşı, pazarda bugün burada oynanan oyunu, o gün Hakkari'de oynadılar. Benim vatandaşım orada kepenk kapatmadı, orada kepenk kapattırıldı. Tehditle kapattırıldı. Utanmadan, sıkılmadan, 'kendi takdirini kullandı' diyor. Yahu bir gün öncesinden vatandaşa tehditler gönderildi. 'Gidin ekmeğinizi alın. Yarın fırınlar kapalı olacak, dükkanlar kapalı olacak' diye. Bunların hepsini biliyoruz. Bütün evlere gereken talimatları verdiler, tehditler yapıldı. Niye? 'Yarın buraya Başbakan geliyor. Kimse buraya gelmeyecek' diye. Buna rağmen, oraya gelip yüreğini ortaya koyan vatandaşıma ben hitap ettim.