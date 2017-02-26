Erdoğan, "Yeni Atatürk Kültür Merkezi Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle mi yapılsın?" sorusuna ne yanıt verdi?

Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) onarım ihalesini 4 yıl önce kazanan Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topsakal, “AKM, bazı ‘entelektüeller’ ve seçimler arasına sıkıştı kaldı. Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci derken iş kaldı. Taca ile birlikte bugüne kadar 10-15 milyon lira harcadık, bekliyoruz” dedi. AKM'deki son durumu bugünkü köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Vahap Munyar, Topsakal'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "Efendim, AKM’nin yerine yapılacak opera ve kültür merkezi projesinde Selçuklu, Osmanlı mimarisi mi esas alınır?" diye sorduğunu, Erdoğan'ın "Taksim’e uyan mimari neyse, ona göre proje yapılır" yanıtını verdiğini yazdı.

Vahap Munyar'ın Hürriyet'te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) onarım ihalesini 4 yıl önce kazanan Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topsakal ve Taca İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Akkurt, ekiplerinin ilk incelemesi sonrasında durumu değerlendirdi:

- Kolonlarda güçlendirme yapacak yer kalmamış. Bina, içine girilmeye korkulacak halde. Yıkılıp yeniden yapılması daha sağlıklı olur.

Naci Topsakal, durumu ilk günlerde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletti. Erdoğan da, AKM’yle ilgili düşüncesini paylaştı:

- En az iki büyük oditoryumu olan bir opera ve kültür merkezi yapalım. Yandaki otoparkı, AKM’nin arkadaki arsayı da projeye dahil edelim.

Topsakal, daha sonra dönemin Kültür ve Turizm Bakanı’yla AKM’yi gezerken şu soruyu sordu:

- Buraya yeni opera ve kültür merkezi yapıldığında adı ne olacak?

Bakan soruya şaşırdı:

- Ne demek? Bu merkezin zaten bir adı var. Yenilendiğinde de adı Atatürk Kültür Merkezi olacak.

Topsakal, daha sonraki bir karşılaşmada Erdoğan’a mimariyle ilgili düşüncesini sordu:

- Efendim, AKM’nin yerine yapılacak opera ve kültür merkezi projesinde Selçuklu, Osmanlı mimarisi mi esas alınır?

Erdoğan, öyle bir düşüncesi olmadığını vurguladı:

- Taksim’e uyan mimari neyse, ona göre proje yapılır.

Topsakal’la ellerindeki iş ve projelerle ilgili sohbet ederken, AKM’de son durumu merak ettim, 1946’ya döndü:

- AKM’nin yapımına 1946’da başlanmış. O zamanki inşaat tekniklerine göre iş yapılmış. İnşaat 23 yıl sürmüş. 1971’de yanmış. Tamiri 7 yıl sürmüş. 1978’de açılmış. 2008’den beri de kapalı duruyor. Bina bitik.

Onarım ihalesini Taca ile birlikte 4-4.5 yıl önce aldıklarını anımsattı:

- AKM, bazı “entelektüeller” ve seçimler arasına sıkıştı kaldı. Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci derken iş kaldı. Taca ile birlikte bugüne kadar 10-15 milyon lira harcadık, bekliyoruz.

Geçen süreçte işi bırakmayı bile düşündüklerini kaydetti:

- Ancak, bırakmamıza müsade edilmedi.

Bu noktada sordum:

- Yeni proje gündeme gelirse, inşaatı yine siz mi üstleneceksiniz?

- Biz yapmak isteriz. Çünkü, kazanılmış bir ihale var ortada. Nasıl bir yol izlenir bilemiyorum.

AKM’nin yenilenmesi konusunda kamuoyunu ikna için Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’ya öneride bulundu:

- AKM’nin mevcut halini medyaya açalım. Binanın halini görüntülerle kamuoyuna yansıtsınlar.

AKM’de süreç bundan sonra nasıl işleyecek?

Referandum sonrası gündeme gelecek projeler arasında AKM de olacak mı?

Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topsakal, Haliç Kongre Merkezi’nin inşaatında görev aldıktan sonra işletmesini de 30 yıllığına üstlendiklerini belirtti:

- Haliç Kongre Merkezi’ni işletmek bize yeni bir sektörün kapısını açtı. Ses ve ışık sistemleri üretimine girdik. Pia Sahne Teknolojileri’ni kurup, önce Ar-Ge yaptık. Sonra da üretime başladık. Dünyada bu alandaki fuarlara katılıyoruz.

Şirketlerinde Başkanvekilliği ve Genel Müdürlük görevlerini oğlu Yunus Enes Topsakal’a emanet ettiğini vurgulayıp, diğer işlerini özetledi:

- Yeni Yapı, şu anda gayrimenkulde 4 proje yürütüyor. Ayrıca, Hicaz Havacılık şirketimiz de kısa sürede 16 bin Hac ve Umre yolcusuna ulaştı.

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