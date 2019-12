-ERDOĞAN: ''YENİ ANAYASAYI UZLAŞMAYLA YAPACAĞIZ'' ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Aziz milletimiz bize, sadece hükümet etme yetkisini vermedi, aynı zamanda yeni Anayasa yapmak için de bize bir görev vermiştir. Milletimiz, bu yeni Anayasa'yı, uzlaşmayla, istişareyle, müzakereyle yapma mesajını bize verdi'' dedi. Erdoğan, parti genel merkezinin balkonunda vatandaşlara yaptığı konuşmada, bugünkü seçim sonuçlarıyla birlikte sorumluluklarının daha da artığına işaret etti. Üçüncü dönemde, bu oranda bir teveccüh gören AK Parti'nin, sorumluluğu kadar, hassasiyetinin de kat be kat artığını anlatan Başbakan Erdoğan, ''Biz üzerimizde zaten büyük bir emanet taşıyorduk. Ama bu emanetin ağırlığı bugün çok daha artmıştır. Kibirden zaten sakınıyorduk'' dedi. Tüm belediye başkanları, yeni milletvekilleriyle kibirden daha da sakınacaklarını anlatan Başbakan Erdoğan, ''Gururu, böbürlenmeyi hiçbir zaman kapımızdan içeriye almadık. Bundan sonra çok daha büyük bir hassasiyet içinde olacağız. Tevazu bizim şiarımızdı. Bundan sonra tevazuda toprak gibi olmaya çok daha fazla özen göstereceğiz. Ve bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya devam edeceğiz'' diye konuştu. -YENİ ANAYASA- Sandıktan çıkan sonucu, sandığın verdiği mesajı, en doğru şekilde okumanın çabası içerisinde olacakların ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: ''Aziz milletimiz bize, sadece hükümet etme yetkisini vermedi, aynı zamanda yeni Anayasa yapmak için de bize bir görev vermiştir. Milletimiz, bu yeni Anayasa'yı, uzlaşmayla, istişareyle, müzakereyle yapma mesajını bize verdi. Muhalefet partilerinin de bu noktada meydanlardaki vaatlerini sevindirici, umut verici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Biz kapımızı kapamayacağız. Anamuhalefete, muhalefete gideceğiz. Kabul ederlerse kabul buyururlarsa oturur uzlaşmayla parlamento dışındaki partiler, STK'larla, akademisyenlerle, bu konuda sözü olanlarla en geniş kapsamda istişare ve uzlaşma arayışı içinde olacağımızı ifade ediyorum. Meydanlarda ifade ettiğimiz gibi, sivil, katılımcı, özgürlükçü bir anayasayı hep birlikte yapacağız. Bu anayasada herkes kendisini bulacak. Doğu kendisini bulacak, Batı kendisini bulacak, Kuzey bulacak, Güney bulacak. Milletim, 'işte bu benim anayasam'' diyecek. Bu anayasa Türkiye'nin her zerresine, milletimin her ferdine hitap edecek. Yeni anayasa, 74 milyonun her bir ferdine eşit mesafede duracak. Yeni Anayasa, milletin her bir ferdini birinci sınıf olarak görecek. Her kimlik, her değer, herkesin özgürlük, demokrasi, barış ve adalet talebine bu Anayasa karşılık gelecek. Bu Anayasa, Türk'ün, Kürt'ün, Zaza'nın, Arap'ın, Çerkez'in, Laz'ın, Gürcü'nün, Roman'ın, Tatar'ın, Türkmen'in, Alevi'nin, Sünni'nin, azınlıkların, yani 74 milyonun Anayasası olacak. Bu Anayasa, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik üzerine tesis edilecek.'' -''BUGÜN, HESAPLAŞMA DEĞİL, HELALLEŞME GÜNÜDÜR''- Başladıkları hiçbir işi bugüne kadar yarım bırakmadıklarını anlatan Başbakan Erdoğan, bütün yatırımları hızla devam ettireceklerini ve tamamlayacaklarını bildirdi. Erdoğan, ''2023 hedefleri doğrultusunda, yeni yatırımlarımızı derhal başlatacağız. Sosyal kesimlerin taleplerine bu dönemde çok daha fazla karşılık üreteceğiz'' dedi. Emekli, yoksul, engelli, kadın, çocuk ve gençleri bu dönemde çok daha fazla gözeteceklerini vurgulayan Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Milli Birlik ve Kardeşlik Sürecine hız verecek, annelerin gözyaşlarını, gençlerin akan kanını durdurmak için çok daha büyük bir gayretle çalışacağız. Bölgesel ve küresel meselelerde çok daha aktif olacağız. Bölgemizde barışın tesisi için daha büyük çaba harcayacak, daha etkin roller alacağız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bölgemizde 'hak' diyeceğiz, 'hukuk' diyeceğiz, barış, adalet, özgürlük ve demokrasi diyeceğiz. Kazanan Türkiye olmuştur, demokrasimiz olmuştur, kardeşlik olmuştur. Hiç kimse hüzünlenmesin. Hiç kimsenin sevinci, coşkusu, diğerlerini üzmesin. Çünkü biz hep birlikte Türkiye'yiz. Biz, biriz, beraberiz, kardeşiz. Her zaman ifade ettiğim gibi, bugün, hesaplaşma değil, helalleşme günüdür. Kampanya sürecinde, istemeden kalbini kırdığımız, üzdüğümüz kardeşlerimiz varsa, hepsinden başta şahsım, tüm arkadaşlarım adına helallik diliyorum. Kampanya sürecinde yaşananların, söylenenlerin, yanlış anlamaların, incitici kelamın meydanlarda kalmasını diliyorum. İstemeden incittiğimiz siyasiler varsa, onlardan da helallik diliyorum. Ben, aziz milletime, tüm siyasi partilere hakkımı, hakkımızı helal ediyorum.'' -TEŞKİLATA TEŞEKKÜR- Konuşmasında; AK Parti teşkilatına da şükranlarını ileten, Genel Başkan Yardımcılarına, bakan ve milletvekillerine, il, ilçe başkanlıklarına, kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe üyelerine, sandık müşahitlerine, milletvekili adaylarına, belediye başkanlarına, tüm partililere teşekkür eden Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: ''Tüm sandık görevlilerine, partili, partisiz teşekkür ediyorum. Genel Merkez çalışanlarına teşekkür ediyorum. Onlardan da istirham ediyorum; bugün kazananın Türkiye olduğu bilinciyle, sevinç ve coşkularında hiç kimseyi hüzünlendirmemelerini diliyorum. Üçüncü dönem AK Parti iktidarı ülkemize, milletimize, tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Her şey Türkiye için. Her şey demokrasi için, özgürlük için, kardeşlik için. 12 Haziran demokrasi bayramı kutlu, mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyor, 74 milyonu bir ve beraber olarak kucaklıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum.'' Erdoğan, konuşmasının ardından, butona basarak Atakule'nin ışıklandırma sistemini çalıştırdı. Başbakan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan partililer, konuşması sırasında sık sık ''Recep Tayyip Erdoğan'', ''Türkiye seninle gurur duyuyor'', ''Kıskananlar çatlasın'', 'Helal olsun sana, helal olsun'' şeklinde tempo tutular. Erdoğan'ın konuşmasını, çocukları Necmettin Bilal, Sümeyye, Esra ve torunu vatandaşların arasında dinledi. Bu arada genel merkezin önünde havai fişek gösterisi de yapıldı.