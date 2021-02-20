Erdoğan: Yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Amerika ile ortak menfaatlerinin görüş ayrılıklarından çok daha fazla olduğunu belirterek, "Bu anlayışla uzun vadeli bir perspektifle kazan- kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) televizyon kanalı TASC TV'nin kesintisiz yayın hayatına başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen özel programa video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, TASC TV'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Türk- Amerikan toplumunun temsil gücünü önemli ölçüde artıran TASC'ın hayata geçirdiği TASC TV, çok kısa zamanda büyük beğeni topladı. Türk- Amerikan toplumundan gelen talep üzerine de 24 saat kesintisiz yayına geçildi. TASC TV'nin anavatandan uzakta yaşayan ancak kalpleri Türkiye için çarpan siz kardeşlerime yararlı hizmetler sunacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Son dönemde Türk- Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık"

Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı stratejik müttefiklik ilişkisi olduğunu belirten Erdoğan, "İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıkları olsa da ortaklığımız bugüne kadar her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Son dönemde de Türk- Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik. Aynı şekilde, Amerikan makamlarına ilettiğimiz klasörler dolusu delillere rağmen, FETÖ elebaşıyla ilgili 4 yıldır hiçbir adım atılmaması, milletimizi ve 251 şehidimizin ailesini derinden yaralamıştır" dedi.

"Tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz"

Erdoğan, demokrasi ve özgürlükler konusunda iddia sahibi bir ülkenin, demokrasiye kast eden darbecilere kucak açmasının çok büyük bir çelişki olduğunu savunarak, "Geçmişte yaşanan tecrübeler, bir terör örgütü eliyle diğerini ortadan kaldırmaya çalışmanın yanlışlığını acı bir şekilde göstermiştir. Nitekim Amerikan Kongresi'ne yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyla terörün, insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Küresel barış ve istikrar hedefiyle çalışan tüm ülkelerin terörle mücadele konusunda ortak bir zeminde buluşması, teröre karşı ilkeli ve tutarlı hareket etmesi, bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Bilhassa geçen hafta yaşanan 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında, tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz" diye konuştu.

"Sizlerden Türk- Amerikan ilişkilerindeki pürüzlerin aşılması yolunda çaba bekliyoruz"

Türkiye'nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlı bir şekilde yürüteceğinin altını çizen Erdoğan, "Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde, DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden YPG'sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur. Türkiye olarak, Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız. Bu anlayışla uzun vadeli bir perspektifle kazan- kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye, iki ülke arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine yaraşır şekilde üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.



"Her ihtilaftan medet uman Türkiye karşıtı çevreler, Amerikan kamuoyunu aleyhimize yönlendirebilmek için yoğun çaba içerisindedir" diyen Erdoğan, TASC'ın yalan ve iftiralara gereken cevabı verdiğini belirtti. TASC'ı, Türkiye'nin ve kültürünün doğal birer elçisi olarak gördüklerini kaydeden Erdoğan, "Sizlerden Türk- Amerikan ilişkilerindeki pürüzlerin aşılması ve iş birliğinin güçlenmesi yolunda daha fazla çaba bekliyoruz" ifadelerini kullandı.