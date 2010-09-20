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Politika

ERDOĞAN, YEĞENİNİN NİKAH ŞAHİDİ OLDU İSTANBUL (A.A)

20 Eylül 2010 01:13

-ERDOĞAN, YEĞENİNİN NİKAH ŞAHİDİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 19.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızı Sümeyra Erdoğan'ın nikah şahidi oldu. Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Mustafa ve Fatma Erdoğan'ın kızı Sümeyra Erdoğan ile Peker Tekstil'in sahibi Hikmet ve Sevda Peker'in oğlu Burak Peker'in Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda yapılan düğün törenine katıldı. Çiftin nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyıldı. Erdoğan, yeğeni Sümeyra Erdoğan'ın nikah şahidi olurken, gelinin diğer şahidi de Mustafa Topbaş oldu.  Damadın nikah şahitliğini ise amcası Fehim Peker ve dayısı Akif Süha Utku yaptı. Düğün törenine Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, sanatçılar Sinan Özen, Seda Sayan, Ajda Pekkan ve Davut Güloğlu ile modacılar Faruk Saraç ve Nur Yerlitaş da katıldı.

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