Erdoğan, Yavuz Bingöl'ün nikâh şahidi olacak

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, 4 Ağustos'ta evlenecek olan Yavuz Bingöl ve Öykü Gürman'ın Kuruçeşme Suada'da yapılacak düğününde Bingöl'ün isteği üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın nikah şahidi olacağını yazdı.

Semercioğlu’nun yazısından bazı bölümler şöyle:

"Yavuz Bingöl, sevgilisi Öykü Gürman’la 4 Ağustos’ta evleniyor. Düğün, Kuruçeşme Suada’da yapılacak... Bu düğünde nikahı kıyacak ve Yavuz Bingöl’ün şahitliğini yapacak isim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak... "Erdoğan olmayacak da kim olacak" dediğinizi duyar gibiyim...

Yavuz Bingöl, Gezi sonrası siyasi duruşuyla hem kendi mahallesinde hem de kamuoyunda tepki gören bir isim oldu. Geçen yıl Soma’ya birlikte gittiğimiz, en yakın arkadaşları Onur Akın’lar, Edip Akbayram’lar bile araya mesafe koydu, konuşmuyorlar Yavuz’la... İktidara, daha çok da Erdoğan’a sırtını yasladığını düşündükleri için... Yavuz buna rağmen gelecek tepkilere aldırmayıp nikahını bile Erdoğan’ın kıymasını istedi... Cumhurbaşkanı da 4 Ağustos’taki düğüne gelmeyi kabul etti..."