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Erdoğan: Yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesi kayıp değil, kazanç

Birinci turda, anayasa değişikliğinin 18 maddesi de kabul edilmişti

18 Ocak 2017 18:41

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Değişiklik, yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkileri yeniden düzenliyor. Geçmişte siyasi sistemin tıkandığı dönemlere baktığımızda bu iki güç arasındaki uyumsuzluğun öne çıktığını gösteriyor. Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkilerin demokratik bir anlayışla yeniden belirlenmesi kayıp değil, büyük bir kazançtır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan birinci tur oylamada anayasa değişikliği teklifinin 18 maddesi de kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıda Birlik Derneği üyelerine hitap eden Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

"Meclis'te ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişikliği, yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkileri yeniden düzenliyor. Her ne kadar kağıt üzerinde farklı erkler olarak gözükse de her ikisinin de aynı güçte toplanması gerekiyor. Geçmişte siyasi sistemin tıkandığı dönemlere baktığımızda bu iki güç arasındaki uyumsuzluğun öne çıktığını gösteriyor. Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkilerin demokratik bir anlayışla yeniden belirlenmesi kayıp değil, büyük bir kazançtır"

"İki başlılık var"

"Gücünü halktan alan bir cumhurbaşkanının vesayetin değil, milli iradenin temsilcisi olması kadar tabi bir şey yoktur. Gücünü halktan alan daha üst bir siyasi otorite oluştururken anayasanın başbakanlığı esas alan yapısı değiştirilmemiştir. İki başlı bir yapı ortaya çıkmıştır. Şahsımın mevcut hükümetle uyumlu çalışıyor olması, ortada bir sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Daha önceki cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile de bizim ilişkilerimizin gayet iyi çalışıyor olması bir şeyi değiştirmiyor. Mesafe kat edilmesi gereken yollar var çünkü"

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