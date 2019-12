-ERDOĞAN: ''YAŞAM TARZI NAMUSUMUZ'' ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''74 milyonun her bir ferdinin yaşam tarzı, inancı, değerleri, bizim üzerimizde mübarek bir emanettir. Bize oy verenlerin de, vermeyenlerin de yaşam tarzını, inanç ve değerlerini, onurumuz, namusumuz, şerefimiz olarak göreceğimizden hiç kimsenin ama hiç kimsenin kuşkusu, şüphesi, tereddütü olmasın'' dedi. Erdoğan, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından AK Parti Genel Merkezi'nin balkonundan vatandaşlara seslendi. Eşi Emine Erdoğan ile balkona çıkarak, genel merkez önündeki çok sayıda partiliyi de selamlayan Erdoğan, konuşmasında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye'nin, artık bölgesine ve dünyaya örnek teşkil edecek bir demokratik olgunluğa ulaştığını büyük bir gururla söylemek zorunda olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: ''Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun. Adnan Menderes'in, Fatin Rüştü Zorlu'nun, Hasan Polatkan'ın canlarını feda ettikleri demokrasi, bu ülkede sarsılmaz bir güce ulaşıyor. Merhum Turgut Özal'ın hayalleri, özlemleri artık yerini bulmuştur. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bina ettikleri Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş felsefesine uygun şekilde, güçlü demokrasisiyle muasır devletler seviyesine ulaşmıştır. Acılarla dolu demokrasi tarihimiz, bugün artık çok farklı bir konuma ulaşmış, yaşanan tüm acılar, canlarını yitiren, özgürlüklerini yitiren tüm kardeşlerimizin ruhu bir nebze olsun şad olmuştur. Çetelerin istikamet çizdiği Türkiye Allah'ın izniyle, milletin takdiriyle artık geride kalmıştır, geride... Benim milletim tartışmasız şekilde kazanmıştır. Milli irade üzerindeki vesayet, hukuk dışılık, üstünlerin sultası yine tartışmasız şekilde kaybetmiştir. Türkiye'nin önüne yeni, yepyeni, tertemiz bir sayfa açılmıştır.'' -''7 BÖLGENİN TAMAMINDA AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ''- ''Şundan herkesin emin olmasını istiyorum... Önceki AK Parti hükümetlerinde olduğu gibi, yeni AK Parti hükümeti de AK Parti'ye oy verenlerin değil, tüm Türkiye'nin, 74 milyonun hükümeti olacaktır'' diyen Erdoğan, şöyle konuştu: ''Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresinde yine AK Parti var. Batı'da da var, Doğu'da da var, Kuzey'de de var, Güney'de de var. 7 bölgenin tamamında AK Parti birinci parti. Neden? Çünkü biz kimseyi dışlamadık, kimseyi ayırmadık. Herkesi kucakladık. Yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Biz, sekiz buçuk yıl boyunca hiç ama hiç kimseyi dışlamadık. Samimi şekilde demokrasinin standardını yükseltmenin gayreti içinde olduk. 74 milyonun kardeşçe, bir ve beraber yaşayacağı bir Türkiye inşa etmenin yoğun çabası içinde olduk. Bir nebze bile geriye gidiş olmayacaktır. 74 milyonun her bir ferdinin yaşam tarzı, inancı, değerleri, bizim üzerimizde mübarek bir emanettir. Bize oy verenlerin de, vermeyenlerin de yaşam tarzını, inanç ve değerlerini, onurumuz, namusumuz, şerefimiz olarak göreceğimizden hiç kimsenin ama hiç kimsenin kuşkusu, şüphesi, tereddütü olmasın. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, her bir kardeşimizin huzur, güven, barış, adalet içinde yaşamını idame ettireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Milletimizden aldığımız güçle, yetkiyle demokrasi daha ileri standartlara kavuşacak, özgürlükler çok daha genişleyecek, herkes kendisini çok daha rahat ifade edecektir. Bütün kardeşlerimin, 74 milyonun böyle bir gönül huzuru içinde olmasını yürekten temenni ediyorum.''