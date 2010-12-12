-ERDOĞAN: YASAKLARA SON VERDİK SİİRT (A.A)- 12.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Demokrasiyi yücelttik, özgürlükleri genişlettik, yıllardır devam eden yasaklara son verdik, inkar politikalarını elimizin tersiyle ittik. Bu sayede kardeşliğimizi güçlendirdik, birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştirdik'' dedi. Başbakan Erdoğan, Siirt'teki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, konuşmasına, 12 Eylül tarihinde yapılan halk oylamasında yüzde 95'i aşkın oy oranıyla ''evet'' dedikleri için Siirtlilere teşekkür ederek başladı. Siirt'in, yüzde 95 ile Türkiye'de en çok ''evet'' diyen iller arasında yer aldığını hatırlatan Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Ben eminim ki baskılar olmasaydı, Siirtli kardeşimin hür iradesi baskı altına alınmasaydı, Siirt yeni bir rekora imza atabilirdi. Katılım oranı yüzde 51'de kaldı, zira sıkıntılar vardı. Bu bölgede benim vatandaşımın sandığa gitmesini engelleyenler, yüksek oranda 'evet' oyu çıkacağını çok iyi biliyorlardı. Bunu engellemek istediler. 'Hayır' cephesine 'boykot' adı altında, boykot bahanesiyle destek vermek istediler ama işte gördünüz, başaramadılar. Çünkü millet iradesinin önünde durulmaz, değişimin önünde durulmaz çünkü değişim ertelenemez, engellenemez.'' -''TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTTÜK''- Türkiye'nin AK Parti hükümetleri döneminde şantiyeye dönüştüğünü belirten Erdoğan, en batıdan en doğuya, en kuzeyden en güneye kadar her yere ulaştıklarını dile getirdi. Tüm vatandaşlara ellerini uzattıklarını ve her köye, mezraya hizmet ve eserlerle gittiklerini kaydeden Erdoğan, 8 yılda 13 bin 375 kilometre bölünmüş yol ve 460 bin yeni konut inşa ettiklerini, 160 bin derslik açtıklarını, 750 bin bilgisayarı okullara gönderdiklerini, 80 yeni üniversite kurduklarını ifade etti. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Türkiye'yi büyüttük, Türkiye'nin itibarını büyüttük, sofradaki ekmeği büyüttük. En önemlisi de demokrasiyi yücelttik, özgürlükleri genişlettik, yıllardır devam eden yasaklara son verdik, inkar politikalarını elimizin tersiyle ittik. Bu sayede kardeşliğimizi güçlendirdik, birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştirdik. Allah'ın izniyle hep birlikte çok daha fazlasını da yapacağız. Türkiye'yi büyütmeye, Siirt'i büyütmeye devam edeceğiz. İnşallah mevcut sorunları da tek tek çözerek, kararlılıkla yolumuzda ilerleyeceğiz.''