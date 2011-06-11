-ERDOĞAN: YARIN USTALIK DÖNEMİMİZ BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 11.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Şimdi bugün inanıyorum ki kalfalık dönemi sona eriyor. Sizin görevlendirmenizle, eğer ustalık belgemizi verirseniz yarın ustalık dönemimiz başlıyor'' dedi. Partisince Tuzla'da düzenlenen ilçe mitinginde halka hitap eden Erdoğan, bugünün final günü olduğunu, yarın seçimlerin yapılacağını anımsattı. İl mitinglerinin sonuncusunu Ağrı'da yaptığını belirten Erdoğan, yola 14 Ağustos 2001'de çıktıklarını ve bundan 16 ay sonra milletin kendilerine iktidar görevini verdiğini anlattı. Bunun, Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu ve parlamentonun yüzde 65'inin, AK Parti'de olduğunu ifade eden Erdoğan, 3 Kasım 2002'de AK Parti'nin çıraklık döneminin başladığını ve bu dönemin 22 Temmuz 2007'ye kadar devam ettiğini söyledi. Erdoğan, 2007'de yüzde 47 ile yine parlamentonun yüzde 65'inin millet tarafından kendilerine verildiğini, bu defa da kalfalık döneminin başladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ustalık dönemi ile 2023'e yürüyoruz. Türkiye'yi güçlü yürüteceğiz ve Gazi Mustafa Kemal'ın ifade ettiği gibi, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine Türkiye'yi çıkarmak bu kadrolara nasip olacak. Bunu biz başarırız, evelallah hallederiz. Şu ana kadar ortaya koyduğumuz performans zaten bunun işareti değil mi? Bazı liderler çıkmış şunu söylüyor: '230 milyar dolardan milli geliri almış 740 milyar dolara çıkarmış. Senin cebine ne girdi' diyor. Bunlar ülkenin güçlenmesini anlayamayacak kadar yöneticilikten, siyasetten mahrum. Bunlar, 280 milyar dolardan devraldıklarını 230 milyar dolara düşüren genel başkanlar. Başbakan yardımcılığı da yaptılar bu ülkede. Bir diğerine bakıyorsun, SSK Genel Müdürlüğünü sekiz yıl yürüttü, anamızı ağlattı.'' İşçinin, memurun, köylünün, emeklinin artık istediği hastaneye giderek, muayenesini olabildiğini, istediği eczaneden ilaçlarını alabildiğini belirten Erdoğan, ''Şimdi 600 lira vermekten bahsedenler, siz önce bunun hesabını verin. Benim vatandaşımın bu onuru yeter ya'' dedi. Van'da yaşanan bir olayı anlatan Erdoğan, kuzey Irak'ta çalışırken inşaattan düşüp omurgasından yaralanan bir Vanlının,kendisinden yüklü paralar istenmesi üzerine Van'daki ailesine haber gönderdiğini söyledi. Konunun, aslen Vanlı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep milletvekili adayı Hüseyin Çelik'e iletildiğini, onun da durumu Sağlık Bakanlığına aktarmasıyla hemen bir jet ambulansın Irak'a giderek bu kişiyi aldığını ve Gaziantep'e götürdüğünü belirten Erdoğan, burada ameliyatı yapılan kişinin sağlığına kavuştuğunu bildirdi. Erdoğan, ''İşte biz bugünler için varız. Bundan daha güzeli olur mu? İşte bizim istediğimiz buydu, bunu başardık. Benim halkım da, amelesi de şunu söylüyor; 'ya ben neymişim, bilmiyordum bunu. Başkonsolosu, büyükelçisi gelip beni ziyaret ettiler, beni aradılar' diyor. 'İnsan olduğumu anladım' diyor. İşte Türk olmanın, bu ülkenin vatandaşı olmanın gururu bu. İşte biz bunu yaşattık, yaşatıyoruz, yaşatacağız'' diye konuştu. Geçmişte ülkede tomografi, MR cihazlarının olmadığı illerin bulunduğunu, bu durumun artık tarihe karıştığını, şimdi her yerde bu cihazlardan bulunduğunu anlatan Erdoğan, bunları da yeterli bulmadıklarını vurguladı. Başbakan Erdoğan, büyükşehirlerde şehir hastaneleri kuracaklarını, en ileri derecede sağlık teknolojisinin kullanılacağı bu hastaneleri, ilk etapta 16, daha sonra yeni ilave edilecek 11 şehirle 27 büyükşehirde kuracaklarını belirtti.