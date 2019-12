-ERDOĞAN: YARIN MOGADİŞU'YA UÇAK GÖNDERİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 06.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Yarın inşallah ilk kargo uçağımızı Ankara'dan Mogadişu'ya gönderiyoruz ve ardı ardına gerek kargo uçaklar, gerek gemilerle bu süreci devam ettireceğiz'' dedi. Erdoğan, Birlik Vakfının Çemberlitaş'taki genel merkezinde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, sayısız güzelliğin paylaşıldığı oruç ikliminin insanı çok farklı iklimlere taşıdığını, bu ayda paylaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığını söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu ruhla her sene adeta yeniden diriliyoruz. Bu ruhla yeniden kardeşliğin, komşuluğun ebedi hukukunu idrak ediyor, soframızı, gönlümüzü herkese, her insana açıyoruz. Sahip olduğumuz bütün imkan ve zenginliklerin bize emanet olduğunu, paylaşırsak emanete riayet etmiş sayılacağımızı, paylaşmazsak başkasının üzerimizdeki hakkını haksız yere yemiş olacağımızı bu ayda çok daha kavramış oluyoruz. Şükürler olsun ki bu anlamda muazzam bir ruh ve gönül zenginliğine sahip bir milletin varisleriyiz. Böyle bir ecdadın varisleriyiz. Bu, bizim için ayrı bir zenginlik.'' -''İNSANLIK, YEKDİĞERİNİN ACISINA GÖZ YUMDUKÇA...'' Bu yıl, ''dünya nimetlerine gark olmuş ülkelerin de petro-dolar zengini, endüstri zengini ülkelerin de halklarını mutlu edemediğini'' vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Sarsılmaz zannedilen ekonomiler artık sarsılıyor, zengin refah devletlerinde görülmemiş felaketler yaşanıyor. Öte yandan, dünyanın gözü önünde Afrika'da, Somali'de, Etiyopya'da, Kenya'da yaşanan yoksulluk ve trajediler ise insanı, insanlığından utandırıyor. İnsanlık, yekdiğerinin acısına göz yumdukça, ötekinin yarasına merhem olmadıkça, aradığı iç huzuru ve mutluluğu bulamaz, bulamayacaktır. İşte bu anlayışı temsil eden Türkiye'nin dünyadaki konumu bu yüzden her geçen gün önem kazanıyor. Türkiye, 74 milyon vatandaşının mutluluğunu esas aldığı gibi, insanlığın vicdanı olma noktasında tarihi mesafeler alıyor.'' -İLK KARGO UÇAĞI YARIN MOGADİŞU'YA GÖNDERİLECEK- Dünyanın her ülkesine, her bölgesine artık Türk insanının merhamet elinin uzandığını dile getiren Erdoğan, Diyanet teşkilatının, Kızılay'ın, TİKA'nın, gönüllü sivil kuruluşların, hamiyetperver milletin, yardımlarını bir an evvel Afrika'ya ulaştırmak için büyük kampanyalar başlattıklarını kaydetti. Başbakan Erdoğan, kardeşlerine dost elini uzatan Türkiye'nin merhamet elçisi olmak için birbirleriyle yarışan kurumlarını ve yardım elini uzatan, gönlünü, ekmeğini paylaşan fedakar vatandaşları yürekten tebrik ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bizim medeniyet anlayışımız daima insanlıkla dayanışmayı gerektirir. Bizim derdimiz, davamız budur. Yarın inşallah ilk kargo uçağımızı Ankara'dan Mogadişu'ya gönderiyoruz ve ardı ardına gerek kargo uçaklar, gerek gemilerle bu süreci devam ettireceğiz. Gıdasıyla ilacıyla giyinmesiyle vesairesiyle bütün yardımlarımızı inşallah ulaştırmaya devam edeceğiz. Yaradılanı yaradandan dolayı seviyor, yaradılana yaradan adına saygı duyuyoruz. Bu anlayışla yeryüzü sathında insani değerleri savunuyor, mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alıyoruz. Bölgemizde yaşanan büyük acılar 'yetsin artık' diyoruz.''