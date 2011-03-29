-ERDOĞAN YARIN İNGİLTERE'YE GİDİYOR ANKARA (A.A) - 29.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret için yarın İngiltere'ye gidecek. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan İngiltere Başbakanı David Cameron'ın daveti üzerine, yarın ve 31 Mart'ta İngiltere'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Başbakan Erdoğan, 31 Mart Perşembe günü, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından kabul edilecek, ayrıca İngiliz muhatabı Başbakan David Cameron ile Yardımcısı Nick Clegg ile görüşecek. Açıklamada, Erdoğan'ın aynı gün İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşu Bloomberg TV ile bir mülakat gerçekleştireceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Görüşmelerde, Türkiye ile İngiltere arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve konsolosluk alanlardaki ilişkilerin yanı sıra, AB üyelik sürecimiz, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki güncel gelişmeler, Kıbrıs ve G-20 konuları gibi birçok bölgesel ve uluslararası konunun da ele alınması öngörülmektedir. Sayın Başbakanımız İngiltere'de bulunduğu süre zarfında, DEİK ile Türk-İngiliz İş Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Türkiye ile Büyüme (Grow with Turkey)' etkinliği kapsamında yapılacak 'CEO Forum' iştirakçilerini kabul edecektir. Türkiye ve İngiltere'nin önde gelen özel sektör temsilcilerinin ve ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek söz konusu konferans ve forumda, enerjiden turizme, bilişim sektöründen, müteahhitlik sektörüne kadar çeşitli alanlarda yapılabilecek işbirliği imkanları ele alınacaktır.'' Açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın İngiltere'ye yapacağı ziyaretin bu ülkeyle her alanda gelişen ikili ilişkileri daha da güçlendireceği ve işbirliğinin çeşitlendirilmesine katkıda bulunacağı inancı ifade edildi.