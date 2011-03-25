-ERDOĞAN YARGIYI ADRES GÖSTERDİ ANKARA (A.A) - 25.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Ahmet Şık'ın kitabının dijital kopyalarının toplanmasıyla ilgili, ''Bunlar benim konum değil. Bunların tamamı yargının konusudur. Bunlar durup dururken olan şeyler değil. Demek ki her araştırma yeni bir araştırmayı, yeni müdahaleyi herhalde getiriyor ve yargı da buna göre adımlarını atıyor. Yani bunun yürütme olarak bizlerle ilgili bir yanı yok. Bunları biz çıkarmıyoruz. Bunları yargı çıkarıyor. Olayı bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Yani 'Neler oluyormuş bu ülkede', bu soruyu bir de kendimize herhalde soracak olursak, çok daha isabetli olur diye düşünüyorum'' dedi.