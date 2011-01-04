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Politika

ERDOĞAN: ''YARGININ TASARRUFU'' ANKARA (A.A)

04 Ocak 2011 15:20

-ERDOĞAN: ''YARGININ TASARRUFU'' ANKARA (A.A) - 04.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay'ın tutukluluk süreleriyle ilgili olarak aldığı kararın ardından gerçekleşen tahliyelerle ilgili soru üzerine, ''yargının tasarrufu''değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Bir soru üzerine Irak'a yapmayı planladığı ziyaretin tarihinin henüz belli olmadığını ifade eden Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun kısa bir süre sonra bu ülkeye gideceğini, daha sonra kendisinin ziyareti gerçekleştireceğini söyledi. Başbakan Erdoğan, ''ziyaret ocak ayında olur mu?''sorusuna, ''Ocak'ta olmaz'' karşılığını verdi. Yargıtay'ın tutukluluk süreleriyle ilgili kararının ardından gerçekleşen tahliyelerle ilgili bir soru üzerine de ''Yargının tasarrufu'' değerlendirmesinde bulunan Başbakan Erdoğan, ''Bununla ilgili yasal düzenleme yapılacak mı?'' sorusuna ''Gerekirse gereği yapılır. Ancak şu anda öyle bir şey yok. Daha önce çıkarılmış yasal düzenleme üzerinden olayı yapıyor...'' dedi.

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