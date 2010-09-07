-ERDOĞAN: YARGI BÜROKRASİSİ ARTIK HADDİNİ BİLSİN BURSA (A.A)- 07.09.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Yargıyı siyasallaştırıyor' iddiasıyla vesayet düzenlerini sürdürmek isteyenlere, yargının demokratikleşmesine direnenlere, gerçek demokrasi nedir gösterelim diyoruz. Yürütmeye seçim yasaklarını hatırlatıp, kendileri 'hayır' propagandası yapan yargı bürokrasisi artık haddini de, hukukunu da bilsin istiyoruz'' dedi. Erdoğan, partisinin Fomara Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu. 24 Temmuz 2010'da Bingöl'de halk oylaması için mitinglere başladığını hatırlatan Başbakan Erdoğan, bugün Bursa'da 39. mitingi yaptıklarını söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Kardeşlik dedik, birlik dedik, bütünlük dedik. İstanbul'da yarım milyon kardeşimizle tüm Türkiye için ufuk dedik, vizyon dedik, hak dedik, adalet dedik. Bugün Bursa'da adalet diyoruz, hukuk diyoruz, özgürlük diyoruz, ileri demokrasi diyoruz, 'evet' diyoruz. 'Yeter' diyoruz. Hukuksuzluğa artık yeter, yargıda siyasallaşmaya artık yeter, üstünlerin hukukuna artık yeter. Merhum Adnan Menderes gibi haykırıyoruz. 'Yeter söz milletindir' diyoruz. AK Parti olarak haykırıyoruz, 'yeter söz de, karar da, yetki de milletindir' diyoruz. Artık bu ülkeye çeteler yön vermesin diyoruz. Karanlık senaryolarla bu ülkenin ufku karartılmasın diyoruz. 27 Mayıslar yaşanmasın, 12 Eylüller bir daha olmasın diyoruz. 12 Martlar, 28 Şubatlar bu ülkeye istikamet çizmesin diyoruz. Bürokratik oligarşi artık bitsin diyoruz. Tek yürek halinde 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyoruz. Millet adına yetki kullanan ama millete hesap vermeyen sorumsuzların millete bedel ödetmesi artık sona ersin diyoruz. 'Yargıyı siyasallaştırıyor' iddiasıyla vesayet düzenlerini sürdürmek isteyenlere, yargının demokratikleşmesine direnenlere, gerçek demokrasi nedir gösterelim diyoruz. Yürütmeye seçim yasaklarını hatırlatıp, kendileri 'hayır' propagandası yapan yargı bürokrasisi artık haddini de, hukukunu da bilsin istiyoruz. Sürekli kuvvetler ayrılığından bahsedip yürütmeyi ve yasamayı kuşatma altına almak isteyen çarpık anlayışlar artık son bulsun istiyoruz. Siyasi parti gibi hükümete laf yetiştirip sonra da yargının siyasallaşmasından bahseden bürokratlar çağdaş demokrasi nedir, hukuk devleti nedir? Anlasın istiyoruz. İçlerindeki yanlışlıkları görmezden gelip de siyasi iktidarla uğraşmayı adet haline getirenlere milletimiz en güzel cevabı versin istiyoruz.'' Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''13 Eylülde çetelerin üstün olduğu bir Türkiye değil, yasaların, hukukun üstün olduğu bir Türkiye olacak. 13 Eylülde milleti hor görenlerin değil, milletin egemen olduğu bir Türkiye olacak. 13 Eylülde statükodan, vesayetten arınmış bir Türkiye olacak. 13 Eylülde üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir Türkiye olacak. 13 Eylülde kardeşliğini pekiştirmiş, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye olacak. 13 Eylülde bölgesinde, dünyada daha güçlü, daha etkin bir Türkiye olacak. 13 Eylül'de darbe Anayasasından biraz daha arınmış bir Türkiye olacak. 13 Eylülde Türkiye daha demokratik, daha da özgür olacak. 13 Eylülde AK Parti kazanmayacak, Türkiye kazanacak." Başbakan Erdoğan, AK Parti Hükümeti döneminde dünyanın bir çok bölgesinde ata yadigarlarını yalnızlıktan, terk edilmişlikten, harabelikten kurtardıklarını da ifade etti. -BURSA'YA HIZLI TREN MÜJDESİ- Ülkeyi hızlı trenle tanıştırdıklarını dile getiren Erdoğan, Bursa-Bilecek yüksek hızlı tren yolunun ihalesine 18 Ekimde çıkılacağını, sürecin başlayacağını ve Bursa'nın hızlı trene kavuşacağını bildirdi. Yapılanları yeterli bulmadıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'ye çok daha fazlasını kazandırmak zorunda olduklarını söyledi. Erdoğan, ''Türkiye'yi her alanda birinci sınıf yapmak zorundayız, her alanda şaha kaldırmak zorundayız. 12 Eylül'de 'evet' diyerek işte bunu başaracaksınız. 12 Eylül'de 'evet' diyerek Türkiye'ye yeni ufuklar açacaksınız'' dedi. Erdoğan'ın, ''Üreten Türkiye'ye, daha fazla ihracata, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeye, pasaportumuzun itibarına, Türk Lirası'nın saygınlığına, gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir Türkiye'ye 'evet' mi?'' sorularına alandakiler ''evet'' yanıtını verdi. -''İKİ BAYRAMI BİRLİKTE YAPACAĞIZ''- Başbakan Erdoğan, mitinge katılanlardan, alandan ayrıldıklarında duyduklarını duymayanlara, bildiklerini bilmeyenlere anlatmaları istedi. Kendisinin bayramda ilçe ilçe dolaşacağını, halkla bayramlaşacağını, ''özel bayramlaşma'' yapmayacağını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Niye çünkü bu bizim için farklı bir bayram. İnşallah iki bayramı birlikte yapacağız. Bursalı hanım kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim durmayacağız. Zira bu anayasa leblebi, çekirdek, kayısı, fındık anayasası değil. Anamuhalefetin lideri Malatya'ya gidiyor 'bu anayasada kayısı var mı' diyor, Giresun'a gidiyor 'fındık var mı' diyor. Böyle gayri ciddilik olur mu?''