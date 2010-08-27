T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN: YARDIM BİRİMLERİ HAREKETE GEÇTİ ANKARA (A.A)

27 Ağustos 2010 21:03

-ERDOĞAN: YARDIM BİRİMLERİ HAREKETE GEÇTİ ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelan felaketini haber alır almaz hükümet olarak acil yardım birimlerini ve kaynakları hemen harekete geçirdiklerini bildirdi. Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelan felaketi sonucunda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajında, Rize'nin Gündoğdu beldesinde dün gece meydana gelen sel ve heyelan felaketi sonucunda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini, ayrıca ağır yaralı ve kayıp vatandaşların da bulunduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu elim felaket nedeniyle ciğerleri hepimizden çok yanan vatandaşlarımızın ailelerinin acısını milletimle birlikte tüm kalbimle paylaşıyorum. Felaket nedeniyle büyük maddi kayıplar olmuştur ve vatandaşımızın bu anlamdaki mağduriyetinin de mutlaka giderileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı,  yaralılara acil şifalar diliyor; kayıp vatandaşlarımızın da bir an önce sağ salim bulunmalarını temenni ediyorum.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24