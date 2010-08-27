-ERDOĞAN: YARDIM BİRİMLERİ HAREKETE GEÇTİ ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelan felaketini haber alır almaz hükümet olarak acil yardım birimlerini ve kaynakları hemen harekete geçirdiklerini bildirdi. Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelan felaketi sonucunda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesi nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajında, Rize'nin Gündoğdu beldesinde dün gece meydana gelen sel ve heyelan felaketi sonucunda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini, ayrıca ağır yaralı ve kayıp vatandaşların da bulunduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu elim felaket nedeniyle ciğerleri hepimizden çok yanan vatandaşlarımızın ailelerinin acısını milletimle birlikte tüm kalbimle paylaşıyorum. Felaket nedeniyle büyük maddi kayıplar olmuştur ve vatandaşımızın bu anlamdaki mağduriyetinin de mutlaka giderileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor; kayıp vatandaşlarımızın da bir an önce sağ salim bulunmalarını temenni ediyorum.''