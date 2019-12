-ERDOĞAN: YAPTIRIMLAR ŞARTLARI AĞIRLAŞTIRIR İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, farklı mülahazalarla, farklı niyetlerle Libya'ya uygulanacak yaptırımların da zaten zor durumda olan Libya halkının şartlarını daha da ağırlaştıracağını belirterek, ''Uluslararası kamuoyunu, Libya'ya karşı, petrol kaygısıyla değil, vicdanla, hakla, hukukla, evrensel insani değerlerle yaklaşmaya çağırıyoruz. Çok büyük bir sınavla karşı karşıya olan modern dünyayı, bu sınavda insanlık şıkkını işaretlemeye davet ediyoruz'' dedi. İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçiş Projesi'nin temeli, Haydarpaşa Limanı'nda düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Erdoğan, birilerinin yaptığı gibi, Libya'ya çıkar ilişkileri nazarından bakan bir ülke olmadıklarını vurguladı. Birileri gibi, Libya'ya baktığında petrol rezervleri, petrol kuyuları, petrol boru hatları görenlerden olmadıklarını ifade eden Erdoğan, ''Biz Libya'ya bakınca ortak tarih görüyoruz, kardeş bir halk görüyoruz, her şeyin ötesinde kutsal addettiğimiz canlar, insanlar görüyoruz'' dedi. Erdoğan, Tunus'ta, Mısır'da olaylar başladığında suskun kalan, tepkisiz kalan, izlemeyi tercih edenlerin, bugün de Libya'daki gelişmeler karşısında farklı hesaplarla, farklı saiklerle hareket ettiklerini belirterek, ''Bu tavır, ilerde tamiri, telafisi mümkün olmayan ikircikli bir tavırdır, bu tavır bir çifte standart tavrıdır. Libya halkına ve Libya'daki yabancı ülke vatandaşlarına zarar verecek her türlü müdahaleye karşı olduğumuzu buradan açık açık ifade ediyorum. Herhangi bir müdahale, süreci daha da zorlaştıracak. Yönetime değil, Libya halkına zarar getirecek. 'Yaptırım uygulayalım' derken, neyin yaptırımını uygulayacaksın? Nasıl bir yaptırım uygulayacaksın? Bunlar çok ama çok önemi. Her olan olayda 'yaptırıma gidelim, yaptırıma gidelim' dediğiniz zaman dünya barışını sağlayamazsın. Burada oradaki halkın durumunu değerlendirmek zorundasınız. Şu anda gıda bulmakta zorlanan Libya halkına gıdaları nasıl ulaştıracaksınız? Böyle bir sıcak olayın yaşandığı bir ülkede bunları nasıl gerçekleştireceksiniz?'' Başbakan Erdoğan, refah ve demokrasiyi kendilerine hak gören, kendileri dışındaki ülke ve halklar için ulufe gibi gören, erken gören, fazla gören ülke ve liderleri, çifte standartlı bu tavırlarından derhal vazgeçmeye, ilkeli ve tutarlı davranmaya davet etti.