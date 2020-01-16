Erdoğan: İkinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç ay içinde Meclis gündemine getireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. 17 yıllık iktidarı boyunca gerçekleştirdikleri projelerle beraber, 2020 yılı için planladıklarını anlattı. Erdoğan Yargı Reformu'nun ikinci paketi üzerindeki çalışmaların sonlandırıldığını aktaran Erdoğan, "Birkaç ay içinde Meclis gündemine getireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçildikten sonra, yürütmenin faaliyetlerini 100 günlük periyotlar hâlinde takip etmeye başladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birinci ve ikinci 100 günlük icraat programlarımızı milletimiz ile paylaştık. Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın icraatlarının takibini, Cumhurbaşkanı Yardımcımız vasıtasıyla, çeyrek dilimler hâlinde sürdürdük. Yılda iki defa da bu değerlendirmeyi şahsen milletimizle paylaşacağımızı kamuoyuna açıklamıştık” diye ekledi.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2011 yılında 2023 hedeflerimizi milletimizin takdirine sunmuştuk. Türkiye'nin 2023 yürüyüşü içeride ve dışarıda pek çok kesimi rahatsız etmiştir.Ülkemize yönelik saldırılar bu süreçte eşi benzeri görülmemiş şekilde artmış ve şekillenmiştir. Bu dönemin amacının ülkemizin 2023 hedeflerinden alıkoymak olduğu açıktır. Allah'ın izniyle bu saldırıları boşa çıkardık, sokakları boş bırakmadık. Ekonomik tetikçilere teslim olmadık, çok büyük kayıplar verdik, çok sinsi tuzaklarla karşılaştık ama hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. 2019 yılı tüm bu sıkıntıların ağırlığını hissettiğimiz yılı oldu."

"Yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz. Bu bakımdan 2019 yılı icraat sonuçları Türkiye'nin en zor şartlarda bile neler yapabileceğini gösteren bir başarı hikâyesidir. İnşallah 2020'de çok daha fazlasını gerçekleştirerek, yaptığı fedakârlıklar için borcumuzu ödemeye çalışacağız. Türkiye'nin tökezlemesinin hüsrana uğramasını sürdüreceğiz. Bunu yaparken kendimizi muhakemeye çekmeyi ihmal etmiyoruz. İfade edilen sorunların yüzde 98'inin yeni yönetim sisteminden değil eski sistemin alışkanlıklarıyla iş yapma eğiliminden olduğunu gördük. Önümüzdeki dönemle ilgili orta ve uzun vadeli planlarımızı hazırladık. Meclis tarafından kabul edilen 11. kalkınma planımız, orta vadeli yol haritamızdır. Daha fazla değer üreten, daha güçlü bir Türkiye şiarıyla hazırladığımız bu planı çeyrek dönemlik izlemelerle adım adım uygulayacağız. "

"Geçtiğimiz yılı zor ama verimli çalışmalarla kapadık. 2019 yılı icraat programlarında yer alan 1451 eylemin 1161'ini tamamladığımızı görüyoruz. Bütçe konusundaki tüm sıkıntılara rağmen birinci yarıdaki eylemlerde yüzde 98, ikinci yarıda yüzde 89 gerçekleşme oranı yakaladık. Bu eylemlerin hayata geçmesi için yaklaşık 68 milyar lira bütçe kullandık. "

Eğitim-Öğretim

"Öncelikle altyapıyla ilgili eksiklikleri gidermenin gayreti içinde olduk. Öğretmen sayısını 652 bin ilaveyle 947 bine çıkardık. Derslik sayısını 589 bine yükselttik. Üniversite sayısını 207'ye, akademik personel sayısını 169 bine ulaştırdık. Üniversitelerimizdeki öğrenci sayısı ise 8 milyona tırmandı. Üniversitelerimizle alakalı olarak birileri şunu söyleyebilir; bu rakam iyi de kalite? Onların tespiti de doğru olabilir. Biz şu anda bizim üniversite öğrenci adaylığımızda 10 kişiden biri üniversiteye giderken şimdi hamd olsun 10'da 10 üniversiteye gider duruma geldik. Biz bu adımlarla beraber keyfiyeti de yakalayacağız. Bu öğrencilerimiz bununla beraber Batı i,le yarışır hale gelecektir. Gençlerimiz ailelerine yük olmadan üniversite hayatını tamamlaması için her türlü desteği veriyoruz. Üniversite harçlarını kaldırdık. Bunu kaldıran AK Parti iktidarıdır. Bakınız lisans öğrencilerinin kredi burs desteğini yılbaşı itibariyle 550 liraya, yüksek lisansta 1100 liraya yükselttik. Yurtlarda kalan öğrencilere aylık 420 lira da beslenme yardımı yapıyoruz. Öğrencilerimizin barınma sayısını çözmek için yatak sayısını 677 bine ulaştırdık. Bu yılın ilk yarısında 13 bin 700 yatak kapasiteli 21 adet yurdu daha hizmete açıyoruz. Bu tür lüks yurtlarımızla beraber öğrencilerimizin barınma sorununu da çözeceğiz. Ortaokul ve ilkokuldaki öğrencilerimizin okul kitaplarını parasız veriyoruz. Biz teksir kağıdından yapılmış notlarla okurduk. Üst sınıftaki abilerimiz bize o teksir notlarını bile satmazdı. Ama şimdi bu kitapların güzelliğini görüyor musunuz. Okullarımızın hangi alanda desteklenmesi gerektiğini gösterecek okul profili değerlendirme sistemini 2019'da oluşturduk ve 3 ay içinde hayata geçireceğiz. 2019'da ezberciliği değil 5 binden fazla tasarım beceri atölyesini okullarımızda hizmete açtık. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ilerleyen dönemde 10 bin adet daha bu atölyelerden kurmayı planlıyoruz.

Savunma sanayi, otomobil, uzay-havcılık gibi alanlarda teknik iş gücü yetiştirilmesine 2019'da öncelik verdik. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın giderlerini sosyal güvencesi olup olmadığına bakmaksızın karşılıyoruz. Öğrenme güçlü olan öğrencilerimiz için 143 bin nitelikli eğitim metaryeli geliştirdik. Engelleri eğitimle aşmaya devam edeceğiz."

Sağlık

"Sağlık en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Vatandaşlarımızı hastane kapısında eziyet çekmekten kurtaracak bir sistem inşa etmeye çalıştık. Sağlık sistemi kalitemiz tüm dünyaya örnek olacak seviyeye geldik. Yataklı hastane sayımızı 5 bin 600'e yükselttik. Koğuş sistemiyle maalesef içerideki tuvaletiyle her türlü sistemin olduğu dönemden geliyoruz. Ben birilerini şu anda eleştirecek değilim. Onu zaten milletimiz biliyor. Ama biz yatırımları hiç esirgemeden bu alana yatırım yaptık. Doktor sayımızı 161 bine, toplam sağlık çalışanımızı 1 milyon 25 bine çıkardık. Kişi başına sağlık harcamasını 19 liradan 140 liraya çıkartırken vatandaşlarımızın ceplerinden yaptıkları harcama oranını yüzde 20'den yüzde 17'ye gerilettik. "

"Kanser tedavisinde oldukça yüksek bedeli olan işlemlerden ilave ücret alınmasının önüne geçtik. "

"Tedavi öncesinde tedavi sonrasında hastaları takip etmek üzere yurt dışında 20 teşhis merkezi kuracağız. Tütün muadivleriyle mücadele kapsamında tek tip sigara paketi uygulamasıyla bu alanda 7. ülke olduk. Gelin kendi kendinizin düşmanı olmayın. Artık bu sigaraları ayaklarınızın altına alın, daha dinamik olarak geleceğe yürüyen. Sağlık spor hizmeti veren yerlerde sigara satışını yasakladık. Dumansız hava sahası uygulamasıyla mevzuattaki boşlukları ortadan kaldırarak daha etkin bir süreç yürüteceğiz. Ben milletimi seviyorum, onun için sigarayı yasaklıyoruz. Onun için de kimde sigara paketi yakalarsam almaya çalışıyorum.

Doktorlarımızın hemşerilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz. Bunun için bir eylem planı hazırladık. Yerli ilaç üretimi ve yerli plazmadan kan üretimi de 2020'de gündemimizin başında yer alacak. Bu konuda engel çıkartanların yaptıkları vatana ihanetle eşdeğerdir. "

Adalet

"Önemli gelişmeler katettik. Hâkim savcı sayımızı 2019 yılı sonu itibariyle 20 bin 629'a yardımcı personel sayısını 138 bine çıkardık. Mahkeme sayılarını yüzde 82 artırarak ve 256 adet sarayı inşa ederek yargının işleyişini kolaylaştırdık. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesinin hukukun üstünlüğünün temel şartı olarak görüyoruz. "

Ceza adaleti sistemine seri muhakeme usulü ve basit yargılama adı altında iki yeni uygulama kazandırdık. Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek ceza adaleti si,temine uygun ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzeriden ayrıca çalışıyoruz. Önemli bir çalışma olan insan hakları eylem planını da birkaç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. İkinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık birkaç ay içinde Meclis gündemine getiriyoruz. "

"Veraset ilanlarında olduğu gibi bazı yargı işlemleriyle delil tespitlerinin noterlikler tarafından yapılması yargının iş yükünü azaltacaktır. Bu sebeple oluşan hataların önüne geçtik. Bu sistemle şu ana kadar 17 binden fazla elektronik tebligat yaparak 210 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlandı. 2019'da yeni adli yıla girerken dört yeni bölge adli mahkemesi kurduk. Geç gelen adalet adalet değildir yaklaşımıyla geçen yıl yargılamada hedef süre uygulamasını başlattık. Yargılamada yüzde 80'in üzerinde hedef sürelere uyulduğu görünüyor. Önümüzdeki dönemde bu uygulamayı adli tıp kurumunda da hayata geçiriyoruz. Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulamasıyla arabulucu atanan yaklaşık 150 bin dosyanın yarısı çözüldü. Yargı sistemine kazandırmak istediğimiz yeniliklerden biri de hakim ve savcı yardımcısıdır. Bu konuda adalet bakanlığının ve YÖK'ün çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik

Türkiye terör örgütleriyle ve asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle tarihin en önemli başarıları bizim dönemimizde almıştır. Ülkemize saldırması için beslenen ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz, ezmeye devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine de göz açtırmıyoruz. Terör örgütünün ülkemiz içindeki silahlı unsurlarının sayısı 2019 yılı sonu itibariyle kuruluş döneminin dahi altına inmiştir. Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu örgüt içindeki çözülmeyi artırdı. Fakat Diyarbakır anneleri malum siyasi partinin önünde aylardır dururken evlatlarının resimleriyle dik duruşlarını sürdürürken bir de bakıyorsunuz ki ana muhalefetin başı o parti ile birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroyu izliyorlar. Kardeşlerim, ülkemizin nereden nereye kimler vasıtasıyla nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok enteresandır. benim aziz milletim vakti gelince bunlara gereken ders verecektir. Örgüte katılımlar neredeyse tamamen durma noktasına geldi."

"FETÖ'yü devlet kurumlarından ve ülkemizden tamamen temizleye kadar mücadelemiz sürecektir. FETÖ'nun kurumlarımızdan temizlenmesiyle birlikte güvenlik alanında başarılarımız arka arkaya gelmeye başladı."

"Ayrıca 211 elektro optik kurulum çalışmalarına başladık. Bu yıl doğu sınırımızda 117, batı sınırımızda 47 elektro optik sisteminin kurulumunu gerçekleştiriyoruz."

Ulaşım

"Türkiye başka bir ülke yollarımız bambaşka yollar. bunu dünyaya göstereceğiz. Bazı yerlerde viyadükle geçişlerde tabanca çevre düzenlemesini yapmak suretiyle çok daha güzel bir hale getireceğiz. Çünkü Türkiye başka bir ülke yollarımız bambaşka yollar. bunu dünyaya göstereceğiz."

"Trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 71 azaldı. Bu sayıyı daha da azaltmak için her türlü tedbiri alıyoruz. Yol kenarlarına ektiğimiz ağaç sayısı 68 milyonu aştı. Ey çevreciler 68 milyonu aştı. Geçenlerde gıda tarım beraber 11 milyon fidan dikimi yaptık. Bizzat ben de katıldım. "

"Karayollarımızdaki tünel sayısını 381'e, tünel uzunluğunu ise 500 kilometreye yükselttik. Biz bu dağları delerek yolumuza devam edeceğiz. Bunları yapmadan maksudumuza zaten ulaşamayız. "

"(Kanal İstanbul) Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatıyoruz. Yarım asır önce Boğaziçi köprüsü İstanbul’un başına gelen en büyük felakettir diyen zihniyet şimdi de Kanal İstanbul en büyük felakettir projesini yürütüyor. Kanal İstanbul’a karşı çıkanların bu projenin aslıdan ne olduğuna dair en küçük bir bildikleri yok. Ne açıkladıkları rakam ne gösterdikleri doğru! Birçok vakayı bizden aynı zamanda İstanbullu olmamız sebebiyle yaşadık. İstanbul Boğazı yılda ortalama 45 binin geminin geçtiği, üzerindeki yük ve insan baskısının sürekli arttığı bir yere dönüştü. Tek çare alternatif bir su yolu inşa etmektir. BU proje bir anda ortaya çıkmış da değildir. Bu kanal 2011 yılında milletimize sunduğumuz bir projedir. Jeolojik, hidrolojik araştırmalarının hepsi yapılmıştır. O günden bugüne Marmaray’dan geçen yolcu sayısı 440 milyon. Her şey açık net, bu kadar ortada. Bu çalışmalarda 11 farklı üniversiteden, 34 ayrı bilim dalına sahip 200’ün üzerinde bilim insanı görev aldı. İnşa maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanan proje bünyesinde iki liman bir yat limanı bir lojistik merkezi 7 köprü iki demiryolu hattı iki hafif raylı sistem hattı ve 500 bin kişilik konut alanları yer alacak. Projenin finansmanında ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır."

Ray ve lokomotif üretimi için yeni tesisler kurduk. Bugüne kadar 150 adet yeni nesil milli yük vagonunu hizmet verdik. 100 adet daha üretiyoruz. Yüksek hızlı tren işletmesinde dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı sıradayız. İstanbul Havalimanı'nın ilk etabının ikinci fazını haziran ayında hizmete sokmayı planlıyoruz. Havacılık sektörünün hacmini 25 milyar dolara yükselttik. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya yolcu kapasitesini 317 milyona çıkardık. TÜRKSAT 5A uydusunu, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde fırlatıyoruz. İlk yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı bu yıl tamamlayacak ve 2021 yılında uzaya fırlatacağız.

Çevre

"Bayındırlıkta yerleşim yerlerinin tamamını insanlarımızın ihtiyaçlarına uygun modern bir şekilde dönüştürmeyi hedefliyoruz. Tüm yaklaşık bayındırlık projeleri için 16 milyar liralık yatırım yaptık. 5 milyondan fazla vatandaşımızı can ve mal güvenliğine kavuşturduk. Halen 240 riskli alanda çalışmalar sürüyor. Ülkemizde ilk defa sistematik ve yaygın bir depreme dayanıklı yapı stoku oluşturmaya başladık. Geçtiğimiz yıl 50 bin sosyal konutun inşasını başlattık. 2020 yılında 100 bin sosyal konutun çerçevesinde başvurular tamamlandı. 1 milyonun üzerinde talep geldi. Güven güven. Eğer halkımız güvenirse kimse endişe etmesin. Ülkemizde ev sahibi olmayan dar ve orta gelirli hiçbir vatandaşımız kalmayıncaya kadar sağlıklı sosyal konut projemizi sürdüreceğiz."

"Amacımız her yıl 300 bin konutu dönüştürmek"

"Beş yıl içinde acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutumuz bulunuyor. Amacımız, 100 bini İstanbul'da olmak üzere, her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlamak. Konut satışları durdu diyorlar. Sosyal konuta bir milyonun üzerinde talep geldi. TOKİ vasıtasıyla 4 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı 725 bin konutu tamamlayıp sahiplerine teslim ettik."

"Millet bahçeleri son dönemdeki en önemli projelerimizden. Bu yıl 38 ilde daha millet bahçelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz."

"Plastik poşet kullanımı yüzde 78 düştü"

"Sıfır atık projesi 25 bin kurum binasında uygulanıyor. Sıfır atık projesini başlatan eşime teşekkür ediyorum. 4 milyon tonun üzerinde atık toplayıp geri dönüşüme kazandırdık. Plastik poşet kullanımında yüzde 78 azalma oldu. Zorunlu depozito uygulamasına da bu yıl başlıyoruz. İller Bankası tarafından geçtiğimiz yıl sonu itibariyle içme, atık su toplam 564 adet proje tamamlandı."

"Enerjide kurulu gücümüzü 91 bin 267 megavata yükselttik. 202 yılında 5 ilimizde doğalgaz varken 2019 itibarıyla 81 ilimizin tamamına doğalgaz arzı sağlamış durumdayız. Hedef ilçelerimizin tamamına ulaşmak. TANAP enerjide bölgesel anlamda çok büyük bir proje. Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı hızla ilerliyor. 244 Türk öğrencimizin 88'i geçen yıl eğitimini tamamladı. Bor madeninden işlenmiş olan çeşitlendirmeyi yapmak suretiyle ürün gelirimizi artırmayı hedefliyoruz."

"Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerini önemle takip ediyoruz. Hem kendi hem de KKTCdeki soydaşlarımızın haklarını korumakta kararlıyız."

"2022'de et ithalatı sıfırlanacak"

"Bu yıl 6,6 milyar lira hayvancılık desteği vereceğiz. Et ithalatını daha da azaltacak ve inşallah 2022'de tamamen sıfırlayacağız. Geçtiğimiz yıl 55 milyar lira sosyal yardım ödemesi yaptı. Geçtiğimiz yıl yapılan 2 bin 845 kişilik atamalarla birlikte toplam 26 bin 684 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağladık. Bu yılın ilk yarısında 600 kişiyi daha istihdam edeceğiz. Engelli memur sayısını 19 kat artırarak 56 bin 500 kişiye çıkardık. 2002'de 24 bin kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmişken bu rakam 2019 yılında 1 milyon 2019 yılında 1 milyon 325 bine ulaşmıştır. Yeni Ekonomi Programı'na göre, önümüzdeki 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022 yılında işsizliği yüzde 9,8'e indirmeyi hedefliyoruz."

"Geçtiğimiz yıl yapılan 2 bin 845 kişilik atamalarla birlikte toplam 26 bin 684 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağladık. Bu yılın ilk yarısında 600 kişiyi daha istihdam edeceğiz."

Doğuş Grubu'na teşekkür

"Göbeklitepe ören yerini ziyarete açtık. 2019'u turizmde Göbeklitepe yılı ilan ettik. Emeği geçenlere Doğuş Grubu başta olmak üzere teşekkür ediyorum."

Ekonomi

"Küresel çaplı saldırıların sebep olduğu etkiyle göstergeler bir parça bozulsa da hedeflerimizden asla vazgeçmedik. Spekülatif saldırılar karşısında kararlı bir duruş sergileyerek ülkemizi 2019'da yeniden yükselişe geçirdik. Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık. 'İnmesi gerekir' dedik ve indi, iniyor. Bugün de yine bir açıklama yapılacak. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 105 milyar doların üzerine çıktı. 2003'ten önceki 16 yılda enflasyon ortalaması yüzde 68,7 seviyesindeydi, 2003'ten bu yana yüzde 11,3 oldu. "

"Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Ekonomik göstergelerin hemen hemen tamamı olumlu gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor. Gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrılan Türkiye'nin kredi risk puanı iyileşmeye başladı."

"Asgari ücreti nominal olarak 10 kat artırdık."

"Türkiye'nin kredi risk puanı iyileşmeye başladı."

Teknoloji

"2023 sanayi ve teknoloji stratejimi kamuoyuyla paylaştık. 2022 yılında seri üretime geçecek olan Türkiye'nin ilk terli ve mili otomobil prototipini 2019'un sonunda milletimizin takdirine sunduk. Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine bir adım daha yaklaştık. Dizaynı ve teknik özellikleri açısından beğeniyle karşılandı. Bu süreci yakından takip etmeye devam edecek milletimizin hizmetine mutlaka sunacağız."

"Milli Uzay Programı'nı bu yılın ilk yarısında ilan edeceğiz. Geçici bilim üssümüzü Antartika'ya kurduk, bilim seferlerini bu yılın ilk yarısında gerçekleştireceğiz. "

"Savunmada ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmak için yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkardık. 2002'de 62 proje yürütülürken bugün sayı 700'e ulaştı. 800 zırhlı aracımızı güvenlik güçlerimize teslim ettik. MİLGEM projesinin 4'üncü gemisi Kınalıada'da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Şimdi milli gemisavar füzemiz Atmaca'yı da korvetimize yerleştirdik. İnsansız kara, deniz araçları lazer silah sistemleri, otonom sistemler, roket projeleri süratle ilerliyor. İnsansız hava aracı istiyorduk, kongre müsaade etmiyor. İsrail'den istiyorduk, vazgeçtik. Şimdi hepsi bizde var."

"AB ilişkilerinde yeni ivme umut ediyoruz"

Büyükelçilik sayımızı 142'ye çıkardık. Asya-Pasifik bölgesiyle ilişkileri daha da güçlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde yeni bir ivme yakalamayı umut ediyoruz. İsrail'in hukuk tanımaz tavırları karşısında Filistin ve Kudüs'ün onurunu korumak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Suriye meselesi en hayati dış politika olarak gündemimizdeki yerini koruyor. Soçi mutabakatıyla büyük bir insani trajedinin önüne geçtik. Suriye sınırımızda 145 kilometre genişliğinde bir alanı terörden arındırdık. DEAŞ balonunu söndürdük.

"Doğu Akdeniz'deki oyunları bozduk"

KKTC ve Libya ile yaptığımız anlaşmalarla oyunu bozduk. Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatını imzaladık. Her iki ülkenin onayı olmadan bölgede arama sondaj yapılması veya boru hattı geçirilmesi artık mümkün değil. 2020'de bu alanları ruhsatlandırıp arama faaliyetlerine başlıyoruz."

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