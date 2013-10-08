Başbakan Tayyip Erdoğan, " Devlet vatandaşına yaşam tarzı dayatamaz. İnanç, mezhep dayatamaz. Çocukluktan başlayarak format atamaz. Tek tip vatandaş için, zulmedemez. Yaptığımız her reformu cumhuriyete karşı gibi göstermeye çalışan cahiller var" dedi. Ruhban Okulu’yla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Başbakan Erdoğan, "Bizim için Ruhban Okulu anlık meseledir. Fethiye camisi ve diğer cami ile Batı Trakya'daki kardeşlerimizin başmüftü seçimini birlikte, aynı zamanda yapalım, biz ruhban okulunu da açarız" ifadesini kullandı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

14 Ağustos 2001’den Ak Parti’yi kurduğumuz günden bu yana milletimize hizmet veriyoruz. Canla başla bir çaba sarf ediyoruz. Özellikle 3 Kasım 2002 seçimleriyle oluşan parlamento yapısıyla birlikte on bir yıl boyunca çok önemli yasama faaliyetlerini gerçekleştirdik. Bu çatı altında hiç sarsılmayan istikamet doğrultusunda Türkiye’yi çözümlerle buluşturduk.

Bugün yeni bir gündür. Yeni bir başlangıçtır. Hazreti Mevlana’nın ifade ettiği gibi “Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım” elbette dünü hatırlayacak, dersler çıkaracağız. Ancak dünün verdiği tecrübeyi kendimize azık edecek, gözümüzü istikbale dikecek, gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.

Hayalleri hedef haline getirdik. Hedeflerimizi tek tek tutturduk. Biz yaptıklarını yeterli görenlerden, mevcuda razı gelenlerden asla olmayacağız. Önceki hafta Kırşehir’de son derece anlamlı bir anma merasimini de gerçekleştirdik. 21. Yüzyılın bir Yunus Emre’si olan Neşet Ertaş’ı Kırşehir’de hem kabri başında, hem de anma andık.

Biz ölünce yoruluruz

Merhum Ertaş, babasının bir tavsiyesini aktarmıştı. Gerçekten çok manidar: “Aşkınan çalışan yorulmaz” Neşet Ertaş bunu hatırlatıyor. Diyor ve ekliyor “Ne zaman öldüysem işte ben o zaman yoruldum” Aşkınan yani aşk ile çalışan yorulmaz. Biz ölünce yoruluruz.

On yıllardır siyaset sahnesindeyiz. Hala bizi çözümlemekte zorlananlar var. Biz önce milletin sonra vicdanının sesine kulak veren bir kadroyuz. Bizi bir araya getiren çıkar ortak çıkarlar değildir. Biz tesadüfen bir araya gelmiş bir toplum da değiliz. Biz ülke ve millet için aynı ortak sızıyı hisseden, feleğin çemberinden geçerek aynı acıları yaşayarak bugünlere ulaşmış, kader ortaklığı yapmış bir kadroyuz.

Hep ne diyoruz? Bu kadronun içinde ‘ben’ olamaz. Bu kadronun içinde ‘biz’ var. Bize bakacağız. Bugüne kadar kendi gündemimizi kendimiz belirledik. Gündem dayatılmasına izin vermeyeceğiz. Unu açık açık ifade ediyorum. Ne yaptığımızdan daha ziyade önemli olan ne yapacağımızdır. Şunu unutmayın ki bugünlere ne yaptığımızı anlatarak değil ne yapacağımızı anlatarak geldik. Sözümüzde durduğumuz için söz verip yerine getirdiğimiz için biz buradayız. Yaptıklarımızı yeterli görmeyip daha büyük hedefler belirlediğimiz için buradayız. Aşk ile çalışmaya devam edeceğiz. Bizi millete ve ülkeye aşkımızdan uzaklaştıracak her girişimden dikkatle uzak duracağız.

Bizi yılgınlığa, umutsuzluğa sevk edecek, aşkımızı sevdamızı törpüleyecek girişim karşısında uyanık olacağız. Biz öyle bir davanın mensuplarıyız ki bu dava adeta iğneyle kuyu kazılarak bugüne ulaşılmıştır. Herkesin sustuğu susturulduğu sindirildiği dönemlerde bulabildiği en küçük harekat alanını değerlendiren başını öne eğmeden davasının mücadelesini veren insanlar bu davayı bugünlere taşıdı. Hesabını sadece ve sadece Allah’a verecek olanlar hiçbir şeyden korkmazlar. Taşıdığı canın Allah’tan bir emanet olduğunu düşünenler, ölümden, ölüm tehdidinden, baskıdan asla çekinmezler.

Onların bir tuzağı varsa, Allah'ın da bir tuzağı var

Siz iyi olduğunu sürece mutlaka kötüler olacak. Diklenmeyecek ama dik duracağız. Başımızı asla öne eğmeyecek, dava taşını gediğine koyana kadar mücadele edeceğiz. Onların bir tuzağı varsa, Allah’ın da milletinde bir tuzağı vardır. Siz iyi olursanız o tuzaklar, tezgahlar yer ile yeksan olup gidecektir.

Muhalefet Genel Başkanlarının adlarını ağzıma almayacağım

Dedim ya bir televizyon programında, ‘bundan sonra muhalefet genel başkanlarının adlarını ağzıma almayacağım’ ve almayacağım. Bunu arkadaşlarıma havale ediyorum. Bizim meselelerimiz zihniyetlerdir. 11 yıl boyunca AK Partiye hangi çamuru atmak istedilerse ellerine yüzlerine bulaştı. O iftiralar döndü onları buldu, onları vurdu. Muhalefet yaşadıklarından özellikle de hatalarından ders çıkarmak yerine yanlışta ısrar etti.

Türkiye vesayetten kurtulurken muhalefet kendisini bağımlı hale getiren üzerinde gölge gibi duran vesayetten kurtulamamış zincirlerini koparıp atamamıştır.

Korkuların ve ürkeklerin egemen olduğu partilerde siyaset üretilemez. Çetelerin terör örgütlerinin sokak eylemcilerinin vesayetinde onların emir ve talimatlarıyla sağlıklı bir siyaset yapılamaz. Değişime direnen, vesayet altında bir muhalefet her ne kadar Türkiye’nin talihsizliği olsa da biz bunu da aşarak Türkiye’yi hızla büyütmeye devam edeceğiz.

Yaptığımız her reformu cumhuriyete karşı gibi göstermeye çalışan cahiller var

23 Nisan 1920’de Ankara Ulus’ta TBMM’nin önündeki fotoğraf bizim milletimizdir. Meclis önünde Gazi Mustafa Kemal’in yanında ellerini semaya açmış dua edenlerin olduğu fotoğraf bir Türkiye fotoğrafıdır. O Meclis’te Türk var, Kürt var, Arap var, Çerkez var, Roman var, Boşnak var. Sünni var, Alevi var. Farklı elbiseler içinde birbirinin kıyafetine yaşam tarzına saygı gösteren bir topluluk var. Farklılıkları zenginlik olarak gören, farklılıkları birleştiren bir ruh, böyle bir felsefe üzerine inşa edilmiştir.

Bugün attığımız her adımı, reformu cumhuriyete karşı gibi göstermeye çalışan cahiller ve istismarcılar var. Birkaç örnek vereceğim.

Türkiye’de yer isimlerinin değiştirilmesi 1949 tarihli yasaya dayandırılmıştır. Milletimin şunu duymasını istiyorum. 27 Mayıs 1960 darbesinden hemen sonra dört ay içinde Türkiye’de on bin civarında yerleşim yerinin ismi değişmiştir. 1960-65’e kadar 16 binden fazla yer adı değiştirilmiştir. 12 Eylül 1980’in ardından binlerce yer adı da değiştirilmiştir.

Andımız 12 Mart ve 12 Eylül'de yeniden diriltilen uygulamadır

Aynı şekilde her sabah okutulan and, 1933 yılında başlayan bugüne kadar da defalarca değiştirilen, kaldırıldığı halde 12 Mart’ta 12 Eylül’de yeniden diriltilen bir uygulamadır. Başörtüsü yasağını cumhuriyetle ilişkilendirmek nasıl bir cahilliktir?

Bu cumhuriyet 27 Mayıs’ta 12 Eylül’de kurulan bir cumhuriyet değildir. Bu cumhuriyet 23 Nisan 1920’de temeli atılan, 29 Ekim 1923’te kurulan bir cumhuriyettir.

Bu ülkede farklı olanlar uzaydan gelmedi

Bu ülkede farklı olanlar uzaydan gelmediler. Ana dili Kürtçe Arapça Lazca Arapça olanlar sonradan girmediler. Namaz kılanlar başını örtenler, bir yere gelince ‘selamın aleyküm’ diyenler bu ülkeye başka bir yerden gelmediler.

Birileri çıkıyor, gitsinler Arabistan’da okusunlar diyor. Çölde yaşasınlar diyor. Ya seveceksin ya terk edeceksin diyor. Yahu siz kimi kimin toprağından kovuyorsunuz? Burası bizim toprağımız. Vatanımız. Hiçbir yere gitmiyoruz, gitmeyeceğiz. Biz burada yaşıyoruz, burada da öleceğiz.

Devlet çocuğa format atamaz

Seçimler öncesinde başta TBMM olmak üzere her ortamda gerilim siyasetine başvuracak muhalefet karşısında sağduyulu davranacağız. Tahriklere gelmeyeceğiz. Gerilim siyaset tuzağına biz düşmeyeceğiz. Muhalefete, muhalefetin kendi dil ve üslubuyla cevap vermeyeceğiz. 2014 Mart seçimlerine kadar gerilimi artırmak isteyen muhalefete bu kozu vermeyeceğiz.

Bugüne kadar her ne yaptıysak Türkiye için yaptık. Hangi adımı attıysak Türkiye’nin normalleşmesi için attık. Hukuk karşısında bugüne kadar yaptıklarıyla biz bunların elde ettiklerini asla hukuk karşısında imtiyaz kabul etmiyoruz. Devletin vatandaşına bakışında imtiyazı kabul etmiyoruz. Hukuk önünde devlet nazarında her vatandaş birdir, eşittir, bütünüyle aynı haklara sahiptir.

Devlet vatandaşına yaşam tarzı dayatamaz. İnanç, mezhep dayatamaz. Çocukluktan başlayarak format atamaz. Tek tip vatandaş için, zulmedemez.

Ruhban Okulu

"Bizim için Ruhban Okulu meselesi, anlık bir meseledir. Biz bir şeyin iadesini yaparken, bir şeylerinde de iadesini bekleme hakkına sahibiz"

"Fethiye camisi ve diğer cami ile Batı Trakya'daki kardeşlerimizin başmüftü seçimini birlikte, aynı zamanda yapalım, biz ruhban okulunu da açarız"

"Batı Trakya'da başmüftüyü Yunan hükümeti kendi memuru gibi atıyor. Ben nasıl Bartholemos'u atayamıyorsam, sende benim başmüftümü atayamazsın"

Andımızın yazarı tartışmalı isim

"İlk ve orta okullarda ant uygulaması 1933 yılında başladı. Andımız olarak bilinen metnin yazarı son derece tartışmalı isim olan Reşit Galip'ti. Reşit Galip Türkçe ezan zulmünün mimarlarındandır. Aynı Reşit Galip insanları kafa taslarına göre sınıflandıran sözüm ona bir bilim insanıydı"

"Ant uygulamasının cumhuriyetimizle uzaktan yakından ilgisi yoktur. CHP ve MHP bu uygulamanın tarihini bilmedikleri için kestirmeden bir istismar kampanyası başlatıp milleti yanıltma yoluna gidiyorlar"