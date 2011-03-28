-ERDOĞAN: YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR ADANA (A.A) - 27.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarında Adana'da büyük yatırımlar yaptıklarını belirtti. Başbakan Erdoğan, Adana'da düzenlenen Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar teslim töreninde, kente 2002'den beri yaptıkları yatırımları tek tek saymanın saatler alacağını söyledi. ''Ben burada sadece birkaç başlığı paylaşmak istiyorum'' diyen Erdoğan, ''8 yılda Adana için gerçekten büyük yatırımlar yaptık. Adana'yı bir sanayi, ticaret kenti, uluslararası bir marka kent, Akdeniz'in yıldızı bir kent haline getirmek için yoğun çaba sarf ettik'' şeklinde konuştu. Eğitimde 8 yılda Adana'da 4 bin 182 dersliğin yapımını tamamladıklarını, okullara 18 bin 40 bilgisayar gönderdiklerini ifade eden Erdoğan, Çukurova Üniversitesinde hukuk ve iletişim fakülteleriyle Biyoteknoloji Araştırma Merkezinin devreye girdiğini bildirdi. Adana'da 2011 yılı yatırım programlarında, bin yatak kapasiteli yüksek öğretim yurdu projelerinin bulunduğunu anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Adana'da ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerimize 38 milyon 35 bin ücretsiz ders kitabı dağıttık. Artık kitaplara para veriyor muyuz? Sevgili kardeşlerim üniversite öğrencilerimiz 45 lira burs alıyordu. Şimdi üniversite öğrencimiz 240 lira burs alıyor. Yurtlarda kalıyorsa 150 lira da beslenme yardımı alıyor, eder 390 lira. Nereden nereye geldik. Aynı şekilde, ilkokuldaki, ortaöğretimdeki çocuklarımıza da sosyal güvencesi yoksa ayrıca burs veriyoruz. Sağlıkta hastanelerden geri çevrilme dönemi kapandı. Hastanelerde rehin tutulma dönemi sona erdi. Cenazenizi bile vermiyorlardı. Ne günler yaşattılar bize. Bizden önce bir iktidar vardı. MHP, DSP, ANAP. Bu iktidar döneminde cenazeleri alamıyorduk hastaneden cenazeleri... Şimdi istediğin hastaneye gidebiliyor musun? İstediğin eczaneden ilacını alabiliyor musun? Bugünlere geldik. Eksiklerimiz yok mu var? Ama bunlar da giderilecek, daha iyi olacak. Devletin hastanelerinde artık sigortalı, Bağ-Kur'lu, memur ayrımı yok. Bunları kaldırdık. Bununla da yetinmedik özel hastaneleri hizmetinize sunduk. Eskiden devlet ve sigorta hastanelerde bir muayene odası olur, diğer hekimler özel muayenelerinde hasta beklerdi. Sistem böyle çalışıyordu. Unutmayın sizi muayenehaneye davet ediyorlardı, parayı orada alıyor, sonra hastaneye gelin diyorlardı. Öyle mi? Şimdi böyle bir şey var mı? Bizim farkımız bu. Gözü olup da bunu görmeyenler var. Benim milletim, halkım bunu onlara gösteriyor, gösterecek. Hastanede her hekime özel muayenen odası tahsis ettik. Artık devlet hastanelerimizde istediğiniz hekimi seçebiliyor musunuz? Ona gidip muayene oluyorsunuz.'' -AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI- Erdoğan, Adana'da Mayıs 2008 itibarıyla aile hekimliğine geçildiğini hatırlatarak, ''Artık hepinizin özel doktoru var mı? George, Hans, Helga'nın olacak da benim Ahmetim'in, Mehmetim'in, Ayşem'in, Fatmam'ın niye olmayacak ya. Bunu hallettik. Bunu yaptık. Bu bizim görevimizdi, sorumluluğumuzdu, bunu başardık. Adana'da hükümetimiz döneminde sağlık hizmetleri için harcanan para ne kadar biliyor musunuz? Eski rakamla söylüyorum 315 trilyon'' dedi. Adana'da TOKİ aracılığıyla bugüne kadar 10 bin 290 konut uygulaması başlattıklarını vurgulayan Erdoğan, bunun 9 bin 194'ünü sahiplerine teslim ettiklerini ifade etti. 2002 yılında Adana Havalimanına gelen-giden yolcu sayısının 686 bin olduğunu hatırlatan Erdoğan, ''2010 yılında yüzde 314 artışla 2 milyon 814 bin oldu. Nasıl oldu bu? Çünkü biz gelmeden önce havayolu kaymak takımının yoluydu. Ama, şimdi havayolu halkın yolu oldu. Rekabete açtık. Sadece THY yok artık. Şimdi 6 tane farklı havayolu var. Mesele bu'' diye konuştu. Erdoğan, Adana'nın bir tarım şehri olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: ''Adana bereketli toprakların şehri. Adanamız'da çiftçilerimiz için Cumhuriyet'in en büyük destekleri sağlandı. Halep oradaysa, arşın Çukurova'da. 2003-2010 döneminde Adana'da toplam 1 milyar 203 milyon Türk lirası tarımsal destek verdik. Ne demek bu? 1 katrilyon 203 trilyon destek verdik. Mazot desteğini, gübre desteğini bunlara girmeyeceğim. Bunları zaten ayrıca veriyoruz. Çiftçilerimize Adana'da toplam 752 trilyon prim desteği verdik. KÖYDES çalışmalarıyla 834 kilometre asfalt, 234 kilometre stabilize yol yaptık. Çevre ve Orman Bakanlığı aracılığıyla Adana'ya 450 trilyon liralık yatırım yaptık. Bunlar 8 yılda yaptıklarımızın sadece bir kısmı. Bizim yaptıklarımız, zaten bizi anlatıyor. Biz bunu yeterli bulmuyoruz. Daha yapacağımız çok şey var. Daha büyük projelerle geniş bir ufukla geniş bir vizyonla durmak yok, yola devam diyoruz.'' Başbakan Erdoğan konuşmasının ardından, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Adana Valisi İlhan Atış ve diğer ilgilerle toplu açılış törenini gerçekleştirdi. Erdoğan, TOKİ'den ev alan hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti. Konuşması sık sık ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' sloganlarıyla kesilen Erdoğan, vatandaşlara, ''Biz de sizle gurur duyuyoruz'' karşılığını verdi. Başbakan Erdoğan, konuşmasını keserek, tören alanında bayılan kişiye müdahale edilmesi için sağlık ekiplerine talimat verdi. Erdoğan, kürsüye çıkarken bir vatandaşın yanına giderek, konuştu.