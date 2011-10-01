-Erdoğan: Yan gelip yatanlara millet yüzde 50 oy vermez TBMM (A.A) - 01.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendilerinin yan gelip yatmadığını milletin bildiğini ve bildiği için de 2 kişiden birinin oy verdiğini belirterek, ''Herhalde yan gelip yatanlara bu millet yüzde 50 oy vermez'' dedi. Erdoğan, TBMM'den ayrılırken bir gazetecinin, ''Hayırlı olsun'' diyerek, yeni yasama yılı ile ilgili değerlendirmesini sorması üzerine, ''Arzuladığımız gibi yeni yasama yılı böylece açılmış oldu'' dedi. Ülke ve millet için öncelikli olarak, bu yasama yılı içerisinde yeni Anayasa çalışmalarını başarıyla sonuçlandırmak istediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bütün ekibimizi adeta buna modladık. Bu yıl içerisinde, gerek anamuhalefet gerek diğer muhalefet partileri ile uyumlu bir çalışma neticesinde komisyon çalışmalarını bitirir ve ardından da Meclise sunabilirsek, süratle oluşacak bir ittifakla bu işi çözmüş oluruz. Sivil toplum örgütleriyle Meclis içi ve dışındaki partilerin de katılımını almak suretiyle bu sivil Anayasanın gerçekleşmesi, ülkemizi geleceğe çok daha güçlü bir şekilde hazırlayacaktır. Biz bu noktada her türlü katılımı ön koşulsuz vermeye hazır olduğumuzu, bu ziyaretleri yapan arkadaşlarımız kendilerine bildirdiler. Şu anda BDP yeminini yaptı. Partimizin Genel Sekreterliği aynı şekilde onlara da randevu talebimizi iletecek. Arkadaşlarımız yine aynı şekilde gidip, kendilerini ziyaret edecekler, onlarla da bu görüşmeyi yapacaklar.'' Başbakan Erdoğan, Hatay ziyaretinin netleşip netleşmediğinin sorulması üzerine, gelecek günlerde Güney Afrika ziyaretinin gündemde olduğunu ifade ederek, ''Güney Afrika'dan döner dönmez o adımı atacağız'' dedi. ''(Beni daha fazla konuşturmayın) dediniz ama terör konusunda Kılıçdaroğlu'nun bazı eleştirileri oldu. Bir değerlendirmeniz olacak mı?'' sorusunu yanıtlayan Başbakan Erdoğan, ''Arkadaşlarım zaten gerekli cevabı verdi'' dedi. -''Bunlara sorun, sizin katkınız ne olacak?''- Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Anamuhalefet, muhalefet... Terörle ilgili katkıları ne olacak, lütfen onları sorun? Bunların ki teröre katkı, ne yazık ki terörle mücadele değil. Çünkü mücadele olsa, 'şunu yaparsak iyi olur demesi lazım' değil mi? Ben bunu gelirken arkadaşlarıma da söyledim; bunlara sorun, sizin katkınız ne olacak? Ne yapılmasını tavsiye ediyorsunuz? Şu ana kadar siz bunlardan böyle bir şey aldınız mı? 'Şunu yaparsak, Hükümet bunu yaparsa isabetli, faydalı olur' diye bir şey kendilerinden duydunuz mu? Bunu kendilerinden bir alın. Böyle bir şey yok. Bize bunları sormak suretiyle bu adamları meşrulaştırıyorsunuz arkadaşlar, gündemde tutuyorsunuz. Bunlarla ilgili haberlerin çıkması, televizyonlarda programların yapılması bile teröristin ve terörizmin propagandasını yapmaktır ki terör odakları burada daha da kendilerine göre güç buluyorlar. Bunları gündemden düşürmek lazım. Onun için diyorum, daha fazla konuşturmayın.''