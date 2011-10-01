Erdoğan: Yan gelip yatana oy verilmez

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hükümeti terör konusunda 'yan gelip yatmakla' suçlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, ''Millet yan gelip yatana bu kadar oy vermez'' dedi.



Başbakan Erdoğan Meclis açılışının çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Başbakan Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Başbakan Erdoğan’a seslenerek, “Ciğerin yanıyorsa, bu terör belasına karşı özel temsilcini niye gönderdin? Terörü bitirmek için çaba harcamıyorsun. Başbakanlık yan gelip yatma yeri midir?” sözlerine de cevap verdi.



Erdoğan, "Erdoğan "Arkadaşlar lütfen ana muhalefete, muhalefete sorun terörle ilgili katkıları ne olacak, bizim yan gelip yatmadığımızı halk biliyor. İki kişiden biri bize oy veriyor, kendilerinin ne kadar oy aldıkları belli." dedi.



Amaçlarının bu sene içerisinde Anayasa çalışmalarını bitirmek olduğunu belirten Erdoğan,



"Meclis içinden ve dışından tüm siyasi partilerle birlikte sivil toplum kuruluşlarının desteğini alarak geniş katılımlı sivil anayasa yapmayı hedeflediklerini söyledi.



Erdoğan, BDP'nin yemin ettiğini partisini genel sekreterinin BDP'ye de randevu talebi ileteceğini açıkladı. Diğer partilere olduğu gibi BDP'nin de ziyaret edileceğini söyledi.



"Hatay'a ne zaman gideceksiniz" sorusuna Erdoğan, "Güney Afrika ziyaretinden döner dönmez bu adımı atacağını belirterek, ön hazırlıkları Adalet Bakanı'nın yaptığını söyledi.



Kılıçdaroğlu'nun "Başbakanlık yan gelip yatma yeri değildir" sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan "Arkadaşlar lütfen ana muhalefete, muhalefete sorun terörle ilgili katkıları ne olacak, bizim yan gelip yatmadığımızı halk biliyor. İki kişiden biri bize oy veriyor, kendilerinin ne kadar oy aldıkları belli." dedi.



Erdoğan, muhalefeti terör konusunda hiçbir öneride ve katkıda bulunmamakla eleştirdi. Erdoğan medyaya da "Bu konuyu sürekli gündemde tutarak teröristleri meşrulaştırıyorsunuz gündemde tutuyorsunuz. Terör odakları güç buluyorlar" sözleriyle seslendi.





