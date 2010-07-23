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Politika

ERDOĞAN YALOVA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A)

23 Temmuz 2010 14:39

-ERDOĞAN YALOVA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.30'da ''Oba'' adlı helikopterle İstanbul'dan Yalova'ya gitti. Başbakan Erdoğan'ı, İSPARK'ın Kısıklı'daki helikopter pistinden İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve öteki ilgililer uğurladı. Erdoğan ile birlikte eşi Emine ve kızı Sümeyye Erdoğan da Yalova'ya hareket etti. Başbakan Erdoğan, Yalova Marina'da toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan ayrıca, Yalova Taşköprü'de Aksa Yalova Karbon Elyaf Üretim Tesisi ile Bursa Osmangazi'de Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksek Okulunun açılışlarını yapacak.

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