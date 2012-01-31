-Erdoğan: Yakışan buydu ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasanın iptali için Fransa Anayasa Konseyi'ne yapılan başvuruya ilişkin, ''İmzaları koyan gerek Fransız senatörlere, gerek milletvekillerine özellikle Tayyip Erdoğan olarak milletim adına kalbi şükranlarımızı ifade ediyoruz'' dedi. Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısının ardından Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Fransa'da 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasanın iptali için 77 Fransız senatörünün Anayasa Konseyine başvurduğunu anımsatması üzerine Erdoğan, şunları söyledi: ''Anayasa Konseyine her iki taraftan da bu müracaatın 60 sayısının üzerinde gerçekleşmesi tabii önemli bir adım. Gerçekten bu imzaları koyan gerek Fransız senatörlere, gerek milletvekillerine özellikle Tayyip Erdoğan olarak milletim adına kalbi şükranlarımızı ifade ediyoruz. Çünkü Fransa'daki siyasetçilere yakışan buydu, olması gerekeni yaptıklarına inanıyorum. Temennimiz odur ki Anayasa Konseyi de daha önce zaten bu konuyla ilgili biliyorsunuz, yaptıkları açıklamaları da var. Bu beklentiler istikametinde verilecek bir kararla bu hakka uygun olmayan, hakikate uygun olmayan süreç, Fransa'nın değerleriyle ters düşen süreç tekrar Fransa'nın değerleriyle uygun hale gelir diye düşünüyorum'' dedi.