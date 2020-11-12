Erdoğan, yabancı yatırımcılar derneği YASED heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Kabulde; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

Yabancı yatırımcılarla toplantılar yapılacağını söylemişti

Erdoğan Çarşamba günü, yeni ekonomi yönetiminin yerli ve uluslararası yatırımcılarla yakın temas halinde olacağını söylemişti. Ekonominin tüm taraflarıyla, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği halinde hareket ettiklerini vurgulayan Erdoğan, uluslararası yatırımcılarla bir dizi toplantı yaparak, “onlara ülkedeki imkanları, fırsatları, potansiyeli ve sağlayacakları destekleri anlatacaklarını” belirtmişti.