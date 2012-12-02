T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan, yabancı devlet adamlarına pasta yedirdi

Başbakan Erdoğan, kestiği pastadan kendisine eşlik eden devlet adamlarına ikram etti

02 Aralık 2012 12:28

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in Birleşmiş Milletler'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü kazanmasının ardından Türk-Arap İşbirliği Forumu'nda Filistin bayrağı şeklindeki pastayı kesti. Başbakan Erdoğan, devlet adamlarına elleriyle pasta ikram etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Arap İşbirliği Forumu Dışişleri Bakanları 5'inci Toplantısı'nın öğle yemeğinde yaptığı konuşmanın ardından, Türkiye'de öğrenim gören Filistinli öğrencilerin, Filistin'in BM'de üye olmayan gözlemci devlet statüsü kazanması münasebetiyle hazırladığı Filistin bayrağı şeklindeki pastayı kesti.

Erdoğan'a pastayı keserken Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi, Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, Filistin Bakan Yardımcısı Taysir Farahat da eşlik etti.

Başbakan Erdoğan, kestiği pastadan kendisine eşlik eden devlet adamlarına ikram etti.

Filistinli öğrenciler Başbakan Erdoğan'a üzerinde Türkiye ve Filistin bayrağı bulunan atkı ile Filistin bayrağı hediye etti. Başbakan Erdoğan, Filistinli öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

ETİKETLER

erdoğanpastafilistinarap

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24