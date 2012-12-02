Erdoğan, yabancı devlet adamlarına pasta yedirdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in Birleşmiş Milletler'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü kazanmasının ardından Türk-Arap İşbirliği Forumu'nda Filistin bayrağı şeklindeki pastayı kesti. Başbakan Erdoğan, devlet adamlarına elleriyle pasta ikram etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Arap İşbirliği Forumu Dışişleri Bakanları 5'inci Toplantısı'nın öğle yemeğinde yaptığı konuşmanın ardından, Türkiye'de öğrenim gören Filistinli öğrencilerin, Filistin'in BM'de üye olmayan gözlemci devlet statüsü kazanması münasebetiyle hazırladığı Filistin bayrağı şeklindeki pastayı kesti.

Erdoğan'a pastayı keserken Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi, Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, Filistin Bakan Yardımcısı Taysir Farahat da eşlik etti.

Başbakan Erdoğan, kestiği pastadan kendisine eşlik eden devlet adamlarına ikram etti.

Filistinli öğrenciler Başbakan Erdoğan'a üzerinde Türkiye ve Filistin bayrağı bulunan atkı ile Filistin bayrağı hediye etti. Başbakan Erdoğan, Filistinli öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.