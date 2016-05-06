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Erdoğan: Ya Burak, çalışmıyor prompter

Erdoğan'ın bu uyarısından birkaç dakika sonra prompter tekrar çalıştı ancak metin, Erdoğan'ın konuşmasında daha önce okuduğu bir bölümden başladı

06 Mayıs 2016 19:06

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Eyüp'te yaptığı toplu açılış töreninde prompterın bozulması üzerine "Ya Burak, çalışmıyor prompter" dedi.

Erdoğan, daha sonra konuşmasını bir süre kürsüdeki kağıttan okuyarak yaptı.

Erdoğan'ın bu uyarısından birkaç dakika sonra prompter tekrar çalıştı ancak metin, Erdoğan'ın konuşmasında daha önce okuduğu bir bölümden başladı.

Cumhurbaşkanı metnin kısa bir bölümünü tekrarladıktan sonra prompter normale döndü ve Erdoğan konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

 

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