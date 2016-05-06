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Politika

Erdoğan: Davutoğlu'na teşekkür ediyorum, milletimiz tuğla üzerine tuğla koyan kimseyi unutmaz

"Bayrağı devralacak yeni arkadaşımıza şimdiden başarılar diliyorum"

06 Mayıs 2016 18:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 22 Mayıs'taki 2. Olağanüstü Kongre'sinde genel başkan adayı olmamasıyla ilgili olarak, "Sayın Başbakan'a başbakanlık sürecinde verdiği hizmetlerden dolayı şahsım adına teşekkür ediyorum. Milletimiz bu ülke için tuğla üzerine tuğla koyan kimseyi unutmaz. Bayrağı devralacak yeni arkadaşımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

"Bu parti ile gelişmeleri yakından takip etmem birilerini rahatsız ediyor. Niye rahatsız oluyorsunuz?" diye soran Erdoğan, "Bundan daha tabii ne olabilir? Cumhurbaşkanı olmam geçmişimle, arkadaşlarımla ilişkimi kesmem anlamına mı gelir? Her değişim beraberinde yeni bir heyecan, yeni bir dinamizm getirir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Şu dönemde belli sıkıntılar yaşanıyor. Bizim de dayanışmayı çok daha güçlendirmemiz lazım. İktidar partisi olan AK Parti 22 Mayıs'ta kongreye gitme kararı aldı. Hem AK Parti'nin kongre kararı ve Sayın Başbakan'ın aday olmama kararını hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Başbakan'a başbakanlık sürecinde verdiği hizmetlerden dolayı şahsım adına teşekkür ediyorum. Milletimiz bu ülke için tuğla üzerine tuğla koyan kimseyi unutmaz. Sayın Başbakanımızın da müstesna bir yere sahip olduğuna inanıyorum. Sayın Davutoğlu'na teşekkür ediyorum"

 

"Bayrağı devralacak arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum"

 

Bu tür makamlar bir nevi bayrak yarışıdır. 22 Mayıs'taki kongrede seçilecek kişi bu bayrağı devralacak ve hizmet yarışı bu şekilde sürüp gidecek. Bu bir bayrak yarışıdır. Ben de bayrağı Sayın Abdullah Gül'den almıştım. Çalışmalarımızla hem milletimiz, hem de Rabbimiz huzurunda ibra olmamızdır. Bayrağı devralacak arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum.

 

"Niye rahatsız oluyorsunuz?"

 

Bu parti ile gelişmeleri yakından takip etmem birilerini rahatsız ediyor. Niye rahatsız oluyorsunuz? Bundan daha tabii ne olabilir? Cumhurbaşkanı olmam geçmişimle, arkadaşlarımla ilişkimi kesmem anlamına mı gelir? Her değişim beraberinde yeni bir heyecan, yeni bir dinamizm getirir.

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