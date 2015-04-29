Erdoğan: Ya bu devletin varlığını kabul edecekler ya yok olacaklar!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile tutuklanan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse, Ali Fuat Yılmazer, Yakup Saygılı, Tufan Ergüder'in de aralarında bulunduğu çoğu polis 64 kişinin tahliye edilmesi kararıya ilgili, "Bu yapının adamı olduğu tespit edilenler açığa alınacak. Ya bu devletin varlığını kabul edecekler ya yok olacaklar. MGK’dan sonra kararlarımız çok farklı devam edecek. Usulsüzlük yapan bazı yargı mensupları meslekten men edilecek!" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, çözüm süreci ile ilgili, "Devlet silah bırakmaz, terörist silah taşırsa devlet de gereğini yapar. İç güvenlik konusunun hassas olmasının sebebi de budur. HDP illegal yollarla işimizi sıkıntıya soktu" açıklamarında bulundu.

CNN Türk'te yayımlanan habere göre Erdoğan'ın açıklamları şöyle:

Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantör ülke olduğunu belirten Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Akıncı müzakereleri kafasına göre götüremez” dedi.

'Paralel yapı'

"Bu yapının adamı olduğu tespit edilenler açığa alınacak. Ya bu devletin varlığını kabul edecekler ya yok olacaklar. MGK’dan sonra kararlarımız çok farklı devam edecek. Usulsüzlük yapan bazı yargı mensupları meslekten men edilecek"

Çözüm Süreci

Kürt sorunu var demek artık ayrımcılıktır. Kürt sorunu, bizzat Kürt sorunu vardır diyenlerden kaynaklanıyor. Ülkemizde artık bir Kürt sorunu yoktur. Zaman zaman taraflar diyorlar, sen kim oluyorsun da taraf diyorsun. Bu ülkede devlet vardır. Karşı karşıya oturulan bir masa olması devletin çöktüğü anlamına gelir. Devlet silah bırakmaz, terörist silah taşırsa devlet de gereğini yapar. İç güvenlik konusunun hassas olmasının sebebi de budur. HDP illegal yollarla işimizi sıkıntıya soktu.

Ekrem Dumanlı

"Diyarbakır Belediyesi’ne arkadan giriyor. Niye arka kapıdan giriyorsun, demek ki burada bir şey var. Hayatta bir araya gelemeyenlerin şimdi gelmesi ilginç."

KPSS

"Haksız yere memur olanlardan maaşların geri alınması düşünülebilir.”