-ERDOĞAN: WIKILEAKS'İN CİDDİYETİ ŞÜPHELİDİR İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, WikiLeaks internet sitesinde açıklanan belgelerle ilgili olarak, ''Şu anda WikiLeaks'in eteklerinde neler var, bunları bir döksün görelim. Ondan sonra da bunların ne kadar ciddi, ne kadar gayri ciddi olduğunu öğreniriz. Çünkü WikiLeaks'in ciddiyeti şüphelidir. Bu bakımdan şu anda sadece biz eteklerindeki taşın dökülmesini bekliyoruz. Ondan sonra da değerlendirmesini yapar, gerekli açıklamaları yaparız'' dedi. Libya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında ziyaretine ilişkin bilgi veren Erdoğan, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği'nin ortaklaşa düzenledikleri 3. Zirve'ye, Libya Lideri Kaddafi'nin davetiyle ''onur konuğu'' olarak iştirak etmek üzere Trablus'a hareket ettiğini belirtti. Bu vesileyle Kaddafi İnsan Hakları Ödülü Uluslararası Komitesi tarafından şahsına verilecek İnsan Hakları Ödülü'nü de alacağını belirten Erdoğan, ziyarette kendisine Devlet Bakanları Egemen Bağış, Zafer Çağlayan, AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ve Hayat-Libya Dostluk Grubu Başkanı Fevzi Şanverdi'nin iştirak edeceğini kaydetti. 3. Avrupa Birliği-Afrika Zirvesi'nin, devlet ve hükümet başkanları seviyesinde düzenlendiğini belirten Erdoğan, 2007 yılında Lizbon'da düzenlenen bir önceki zirvede Avrupa ile Afrika arasındaki ilişkilerin eşitlik temelli ortaklığa dönüştürülmesi yönünde bir irade sergilendiğini hatırlattı. 3. Zirve'de, bu irade beyanının teyidi ile barış, güvenlik, iklim değişikliği ve bölgesel bütünleşme konularının ele alınacağını kaydeden Erdoğan, ayrıca özel sektörün geliştirilmesi, altyapı, enerji, tarım, gıda güvenliği ve göç konularında iki kıta arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacına da hizmet edeceğini vurguladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, bir yandan AB ile tam üyeliğe doğru müzakerelere devam ederken, diğer taraftan çok boyutlu dış politika bağlamında Afrika'ya açılım politikasını da sürdürdüğünü ve yoğun bir şekilde Afrika'da büyükelçilik açma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Başbakan Erdoğan, bu zirveye onur konuğu olarak davet edilmesinin Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, küresel ölçeğe ulaşan öneminin memnuniyet verici bir göstergesi olduğunu söyledi. Bu konumlarının yüklediği sorumluluktan hareketle Afrika ve AB arasında ortak çıkarlar ve yükümlülükler temelinde eşit şartlarda bir ortaklığın geliştirilmesi için ellerinden gelen katkıyı vereceklerini ifade eden Erdoğan, zirve toplantısının ardından da Kaddafi İnsan Hakları Uluslararası Komitesi tarafından şahsına önerilen İnsan Hakları Ödülü'nü kabul edeceğini bildirdi. Erdoğan, ''Bu ödül son dönemde barış, adalet ve insan haklarını ön plana çıkaran yaklaşımımızın uluslararası alanda da takdir edildiğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Ödül töreni, Cezayir eski Cumhurbaşkanı ve Kaddafi İnsan Hakları Uluslararası Komitesi Başkanı Ahmed Ben Bella ve diğer davetlilerin katılımı ile gerçekleştirilecek. Ayrıca köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Libya'daki temaslarımda bu ülke ile ikili ilişkilerimizin mevcut durumunu gözden geçireceğiz. Başta ekonomik ticari ilişkiler olmak üzere özellikle son dönemde her alanda gelişmekte olan işbirliğimizin daha da geliştirilmesi, ilerletilmesi imkanları üzerinde duracağız'' dedi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Erdoğan, bir gazetecinin, ''WikiLeaks internet sitesinde belgeler ortaya çıktı. Ağır ithamlar da yer alıyor. Bunları nasıl değerlendireceksiniz?'' şeklindeki sorusuna, ''Şu anda WikiLeaks'in eteklerinde neler var, bunları bir döksün görelim. Ondan sonra da bunların ne kadar ciddi, ne kadar gayri ciddi olduğunu öğreniriz. Çünkü WikiLeaks'in ciddiyeti şüphelidir. Bu bakımdan şu anda sadece biz eteklerindeki taşın dökülmesini bekliyoruz. Ondan sonra da değerlendirmesini yapar, gerekli açıklamaları yaparız'' yanıtını verdi.