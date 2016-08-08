Erdoğan: Vize serbestisi talebi karşılanmazsa AB ile mülteci anlaşması zora girer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vize muafiyetiyle ilgili olarak, "Vize muafiyeti uygulanmazsa sığınmacı anlaşması zora girer" dedi.

Fransız Le Monde gazetesine konuşan Erdoğan, vize muafiyetiyle ilgili olarak, "Batı darbe girişimi sürecinde Türkiye'yi yalnız bıraktı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da Charlie Hebdo saldırısı sırasında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun Fransa'ya giderek destek gösterisine katıldığını, buna karşın hiçbir Batılı liderin bu dönemde Türkiye'ye gelmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Klişe kınama cümleleri yeterli değildi. Onları buraya beklerdim" diye konuştu.