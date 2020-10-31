Erdoğan: 2023'e kadar ekonomide bambaşka bir Türkiye'yi hizmetinize sunacağız; bunun için biraz daha sabır, metanet, gayret bekliyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van'da gerçekleştirilen 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. "Ülkemize ekonomik alanda kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz. Bölgemizdeki krizlerin ve salgının etkileri bütün bunların sebebiyle belki tam görülemiyor ama emin olun ekonomide en az siyasi özgürlüğümüzü sağlamak kadar önemli adımlar atıyoruz" diyen Erdoğan, "Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023'e kadar bu süreci tamamladığımızda diğer alanlarla birlikte ekonomide de bambaşka bir Türkiye'yi milletimizin hizmetine sunacağız. Bunun için milletimizden biraz daha sabır, metanet, gayret bekliyorum" dedi.

"Muhteşem bir kongreyi inandığımız yolda birlikte gerçekleştiriyoruz" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan İzmir'de hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Erdoğan, "Tüm bakan arkadaşlarım, AFADımız, milletvekillerimiz, hep birlikte imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin yardımına koştuk" dedi.

"İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum" diyen Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Vesayetçi zihniyetin en çok ihmal etiği alanlardan biri de afetlere dayanıklı yapı inşasıdır.

"İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlarımıza da en kısa sürede yenilerini yapıp teslime edeceğiz."

"Van kadri kıymet bilenlerin kadrini kıymetini unutmaz. Yüce gönlü hiçbir zaman pas tutmayan Van bugün bizleri bir kez daha bağrına bastı. Biz de Van'ın yanında olduk. Van'a en ileri hizmetleri vermek için çalıştık. İnşallah bundan sonra da Van'ı yeni hizmetlerle buluşturacağız. AK Parti olarak ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma mücadelemizde her destek özellikle de Van'ın desteği hayati öneme sahiptir."

"Dünya ekonomik ve siyasi olarak yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor."

Fransa'ya tepki

"Yıllarca çalışacak ucuz iş gücü olarak gördükleri insanların farklı coğrafyalardan ülkelerine gelişini teşvik edenlerin şimdi sığınmacılara kapılarına kapatıyor. Kendi siyasi ve sosyal fanatizmlerinden kaynaklanan bu sorunlar nedeniyle refah ve güvenliklerinin tehdit altına girdiğini görenlerin bir anda nasıl faşizm bataklığına savrulduğunu izliyoruz. Bir dini peygamberine ve bir ülkenin yöneticisine karşı sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunmaya kalkanlar en çok da demokrasi kavramına zarar veriyor. Peygamberimize edilen her hakaret tüm Müslümanları hedef almaktır şahsıma edilen her hakaret TC vatandaşlarının tamamını hedef almaktır. Bize yönelik saldırılar peygamberimize olan muhabbetimizden ülkemize yaptığımız hizmetlerden kaynaklanıyor. "

Ekonomi açıklamaları

"Ülkemizi siyasi ve diplomasi alanında kuşatmaya kalktılar istikbalimize canımız pahasına sahip çıkarak karşılık verdik. Ülkemize ekonomik alanda kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz. Bölgemizdeki krizlerin ve salgının etkileri bütün bunların sebebiyle belki tam görülemiyor ama emin olun ekonomide en az siyasi özgürlüğümüzü sağlamak kadar önemli adımlar atıyoruz.

Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023'e kadar bu süreci tamamladığımızda diğer alanlarla birlikte ekonomide de bambaşka bir Türkiye'yi milletimizin hizmetine sunacağız. Bunun için milletimizden biraz daha sabır, metanet, gayret bekliyorum."

"Türkiye genelinde büyük bir üye kampanyası yürütüyoruz hali hazırda ülke genelinde üye sayımız, bu çok önemli, 11 milyonu geçti. Böyle bir parti yok sadece Ak Parti."