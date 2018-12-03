Erdoğan, Venezuela'da: Başkanlar olarak bürokratik oligarşiye fırsat vermemeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Venezuela İş Forumu'nda iki ülke arasındaki işbirliğine vurgu yaptı. "İş adamlarımızdan büyük beklentilerimiz var" mesajını veren Erdoğan "Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını bekliyorum. Venezuela'yı ülkemizin ortağı olarak görüyorum" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Altımızda bizim bürokratik oligarşi vardır. Bizler de başkanlar olarak bürokratik oligarşiye fırsat vermemeliyiz. Yoksa avuçlarında oynatırlar. Bütün bu işbirliğini en iyi şekilde sürdürmemiz lazım" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki programının ardından Maduro ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Caracas'ta bir cami inşaatı için yer talebinde bulundum, Maduro da bunu uygun buldu." diye konuştu.

Erdoğan, "Son aylarda ağır ekonomik saldırıya maruz kalan bir ülke olarak, küresel ticaret sisteminin parametrelerini yok sayan keyfilikleri tasvip etmiyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Tarihi bir ziyarete şahitlik ediyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını bekliyorum. Venezuela'yı ülkemizin ortağı olarak görüyorum. Venezuela ile ekonomik ilişkilerimiz güçlü bir potansiyel barındırıyor. Venezuela ile işbirliğimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. İş adamlarımızdan büyük beklentilerimiz var."

"İki ülke olarak bu aşamaya gelene kadar çok badireler atlattık. Ziyaretim vesilesiyle bu toplantının düzenleniyor olmasını çok önemsiyorum. Maduro ile yakın işbirliği içerisinde olacağız. Venezuela'nın mazlum ve mağdurla sergilediği güçlü dayanışmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğinin farkındayım. İslam düşmanlığının arttığı, Batılı ülkeler tarafından yabancı karşıtlığının körüklendiği bir dönemde Sayın Başkan'ın bu örnek tavrının son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Elbette Venezuela'nın mazlum ve mağdurla sergilediği bu güçlü dayanışmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğinin de farkındayım. 5 Ağustos'ta meydana gelen elim hadise, Sayın Maduro ile beraber Venezuela halkının bağımsızlık iradesine yönelik kalleşçe bir saldırıdır. Venezuela halkının iradesini gasp etmeye yönelik bu tür teşebbüsleri asla tasvip etmediğimizin altını çizmek istiyorum. Altımızda bizim bürokratik oligarşi vardır. Bizler de başkanlar olarak bürokratik oligarşiye fırsat vermemeliyiz. Yoksa avuçlarında oynatırlar. Bütün bu işbirliğini en iyi şekilde sürdürmemiz lazım. Türkiye ekonomisi, sahip olduğu sağlam temeller üzerinde tüm engelleme girişimlerine ve saldırılara rağmen güçlü bir performans sergiliyor"

"Son aylarda ağır ekonomik saldırıya maruz kalan bir ülke olarak, küresel ticaret sisteminin parametrelerini yok sayan keyfilikleri tasvip etmiyoruz"

"Venezuela'dan Türkiye'ye gelişler daha da artacaktır. Paraguay'da açtığımız büyükelçilik ile bölgedeki büyükelçilik sayımızı 16 ya yükselttik. Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde ticari ilişkilerimizde son 10 yılda önemli mesafe aldık. Siyasi meselelerde bir halkın toptan cezalandırarak çözüme kavuşturulamayacağı geçmişte yaşanan olaylarla ortadadır. Türkiye olarak kural temelli şeffaf bir ticaret ile tüm ülkeler ile önyargısız bir tutum benimsiyoruz. Bugün, karşı karşıya olduğumuz en önemli sorunların başında terör gelmektedir. "