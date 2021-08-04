Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdı: Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şûra üyeleri Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajı okuyan Erdoğan, "Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye ekonomiden savunamaya, üretimden sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır" dedi.

Erdoğan, "Aziz Atatürk, YAŞ üyeleri olarak bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti’ni işaret ettiğin şekilde muassır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye ekonomiden savunamaya, üretimden sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte TSK yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılarla operasyonlarına milletimize güven aşılamak suretiyle devam ediyor. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek Askeri Şûra Toplantısı'na başkanlık yapacak.