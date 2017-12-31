Erdoğan ve Yıldırım'ın Kato dağındaki askere yılbaşı mesajı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak\'ın Beytüşebap ilçesi Kato Dağı\'nda görevde bulunan askerlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun telefonu ile yılbaşı meesajı verdi.

Yılbaşını geçirmek için Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı\'na gelen İçşleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldrırım\'ı telefonla arayarak Kato dağında askerlerle birlikte olduğunu söyledi. Bakan Soylu\'nun sosyal medya hesabında paylaştığı videoda geçen diyaloglar şöyle:

BAKAN SOYLU: GEÇEN YIL TERÖRİSTLER VARDI, BUGÜN SİZİN EVLATLARINIZ VAR

\"Kato\'dayız Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün buraya geldik. Geçen yıl da Aydoğan paşa ile gelmiştik, yine sizi aramıştık. Burada hem üs bölgesi kuruldu, geçen yıl burada teröristler vardı. Bugün Allah nasip etti sizin evlatlarınız var. Şimdi onların yanındayım. Jandarma Genel Komutanımız burada, tümen, tugay, buranın komutanları burada. Valimiz burada Ethem abiyi de getirdim. Bir şey söylemek ister misiniz, efendim?\"

ERDOĞAN: ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajı paylaştı:

\"Sevgili kahramanlar, öncelikle sizleri, gerek bakan, gerek komutan kademesiyle Düzce\'de şu tüm kalbi duygularla. Yanımda şu an bakan, milletvekili arkadaşlar var. Yılın bu son gününde sizleri selamlıyorum ve önümüzdeki 2018 yılının, vermekte olduğunuz mücadelenin başarılarla olmasını Allah\'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle sizleri, tabii ailenizle birlikte buluşacağınız günleri ben de dua ile temmini ediyorum. Bugüne kadar verdiğiniz bu mücadeleler hem millet hem de hak katında sizleri sürekli yüceltmektedir. Bu vesileyle şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah\'tan şifalar temmini ediyorum. Sizleri şahsım ve milletim adına kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. 2018 sizler için, milletimiz için inşallah başarılarla, zaferle dolu olmasını diliyorum, Allah\'a emanet ediyorum.\"

YILDIRIM: GECE GÜNDÜZ SINIR BOYUNDA MÜCADELE VEREN KARDEŞLERİMİ KUTLUYORUM

Ardından Başbakan Yıldırım, asker, polis ve güvenlik korucularına hitaben şu mesajı yayımlandı:

\"Bütün arkadaşların gözlerinden öpüyorum. Vatanının, milletin ve ülkenin selameti için gece gündüz sınır boylarında fedekarca görev yapan bütün kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Yeni senenin ülkemiz, milletimiz için hayırlara, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Bütün arkadaşların yeni yılını tebrik ediyorum. Asker, polis ve güvenlik korucularımıza görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun.\"

SOYLU: YÜZDE 70 - 80\'İNİ BİTİRDİLER

Son olarak yine İçişleri Bakanı Soylu, \"Sayın başbakanım geçen yıl burada teröristler vardı. Talimatlarınız doğrultusunda burada üs bölgesi kuruldu. Ve uzun yıllardan sonra burada ilk kez hem jandarmamız hem korucularımız bu kışı burada geçirecekler. Çok can siparene bir mücadeleyle teknik olarak buranın yüzde 70-80\'ini bitirdiler\" şeklinde paylaşımda bulundu.

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