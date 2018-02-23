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Erdoğan ve Yıldırım, cuma namazını birlikte kıldı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii'nde birlikte kıldı

23 Şubat 2018 18:04

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii\'nde birlikte kıldı.
Ak Parti Genel Merkezi\'nde yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı\'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazını Söğütözü Mahallesi\'ndeki Başyazıcıoğlu Camii\'nde kıldı. Erdağon ve Yıldırım\'a bazı bakanlar, milletvekilleri ve partililer de eşlik etti.
Cuma namazı çıkışında vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Erdoğan ve Yıldırım, daha sonra aynı araçla camiden ayrılarak Ak Parti Genel Merkezi\'ne gitti.

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