Erdoğan ve Putin'in yıl sonuna kadar 2 kez bir araya gelmesi planlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılın son 3 ayında 2 kez daha bir araya geleceği bildirildi. Erdoğan ve Putin ilk olarak 11 Ekim'de Dünya Enerji Zirvesi'nde görüşecek. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Ümit Yardım da Putin ve Erdoğan'ın yıl sonuna doğru Rusya'da tekrar bir araya gelebileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı Yuriy Uşakov, "Putin'in Türkiye ziyareti 10 Ekim'de gerçekleşecek. Putin'in Dünya Enerji Kongresi'nde bir konuşması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili bir teması olacak" dedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Ümit Yardım da Putin ve Erdoğan'ın yıl sonuna doğru Rusya'da tekrar bir araya gelebileceğini söyledi. Yardım, "İki liderin yıl sonuna doğru Rusya'nın St. Petersburg kentinde tekrar bir araya gelmesi planlanıyor" dedi.

Erdoğan ve Putin'in uçak krizinden 9 ay sonraki ilk tokalaşmaları kameralara böyle yansımıştı:

Erdoğan ve Putin, bu yıl ilk olarak 9 Ağustos'ta St. Petersburg'da, geçen ay da G20 Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Erdoğan ateşkes için Obama ve Putin'le görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'de ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Habertürk TV'de gündemle ilgili soruları yanıtladı. Kalın, özetle şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hafta Amerikalı ve Rus muhataplarıyla tekrar görüşmeleri olacak. Sayın Obama ile bir telefon görüşmesi yapacağız. Sayın Putin'le 10'undan önce bir telefon görüşmesi ayarlamaya çalışıyoruz. Ateşkes girişimini canlandırmak için bir teklifimiz olacak"