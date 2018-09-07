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Dünya

Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı (2)

(Fotoğraf eklendi) Siyamend Kaçmaz / Tahran, 7 Eylül (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'nin "Suriye" konusunda düzenlenecek Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı

07 Eylül 2018 16:50

(Fotoğraf eklendi)

Siyamend Kaçmaz / Tahran, 7 Eylül (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin\'nin \"Suriye\" konusunda düzenlenecek Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.
Erdoğan\'a İran seyahatinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın\'ın da bulunduğu heyet eşlik ediyor. (Fotoğraflı)

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